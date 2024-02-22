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На київській Оболоні в озеро злили нафту, ведеться розслідування

22 лютого 2024 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На київській Оболоні в озеро злили нафту, ведеться розслідування
Озеро Кирилівське на Оболоні в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на Оболоні невідомі злили нафтопродукти в озеро Кирилівське. Наразі проводяться першочергові слідчі дії за фактом забруднення.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 22 лютого.

Забруднення озера Кирилівське

Під час моніторингу соціальних мереж Оболонською окружною прокуратурою міста Києва виявлено інформацію про забруднення озера "Кирилівське", що розташоване в Оболонському районі. 

Прокурори разом з працівниками Оболонського управління поліції виїхали на місце події для фіксації обставин та збору зразків забрудненої води. 

Під час огляду правоохоронці виявили на поверхні озера маслянисті плями з характерним запахом. Це може свідчити про злив нафтопродуктів.

"За фактом порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля розпочато досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Оболонська окружна прокуратура висунула рекомендації щодо проведення першочергових заходів у кримінальному провадженні з метою ефективного розслідування фактів забруднення водойм, встановлення розміру завданих збитків, визначення джерел забруднення та встановлення осіб, причетних до цих подій.

До того ж з метою уникнення розповсюдження забруднення водойми витік засипано спеціальним сорбентом.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, депутати міськради Києва від партії столичного голови Віталія Кличка відмовилися у складі спецкомісії від органу влади відвідувати аварійну ділянку метро Києва для з'ясування причин аварії в підземці. Свої вчинки вони аргументують необхідністю вивчати документацію, отриману від метрополітену.

Також прокуратура через суд стягнула понад 220 тисяч гривень з товариства, яке не сплачувало Києву за користування землею на Подолі. Порушники володіли земельною ділянкою понад два роки.

Київ
прокуратура
нафта
розслідування
озеро

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