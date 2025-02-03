Озеро "Голубое" на Виноградаре расчистили с убытками — экс-глава КП "Плесо" предстанет перед судом

Озеро "Голубое" в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве во время расчистки озера "Голубое" на Виноградаре был нанесен ущерб в почти 200 тыс. гривен. Перед судом предстанет бывший генеральный директор КП "Плесо".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в понедельник, 3 февраля.

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Детали дела

По информации прокуратуры, в декабре 2019 года чиновник, сговорившись с директором подрядной компании, заключил договор на выполнение работ на озере "Голубое" в Подольском районе Киева. Несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме, подозреваемый и руководитель компании подписали акты приемки, подтвердив завершение всех работ.

"Согласно заключению экспертизы, частично не выполнено устройство в здании поливной насосной станции, утепление, оштукатуривание и покраска, а также завышены расходы на оплату труда рабочих. С учетом выводов судебной экономической экспертизы, размер ущерба составляет около 200 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители добавили, что в суд было направлено обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора КП "ПЛЕСО" по обвинению в завладении бюджетными средствами по предварительному сговору группой лиц.

В прокуратуре подчеркнули, что ранее этому экс-чиновнику было сообщено о подозрении в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства высушивания и обмеления другого озера - Синее.

Ранее КП "Плесо" объявило тендер почти на 96 миллионов гривен для расчистки озера Синее в Киеве. Планируется восстановление экосистемы водоема и улучшение его экологического состояния.

Также мы писали, что в Киеве на Оболони неизвестные сбросили нефтепродукты в озеро Кирилловское. Правоохранители начали следственные действия по факту загрязнения водоема.