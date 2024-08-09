Озеро Синє в Києві розчистять за 96 млн гривень

Озеро Синє на Виноградарі. Фото: Михаил Сторожук, Facebook

КП "Плесо" оголосило тендер на суму майже 96 мільйонів гривень для розчищення озера Синє в Києві. Основні роботи включають відновлення екосистеми водойми та покращення її екологічного стану.

Тендер розмістили на платформі Prozzoro у п'ятницю, 9 серпня.

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У Києві хочуть розчистити озеро Синє, яке знаходиться у Подільському районі. КП "Плесо" у п'ятницю, 9 серпня, оголосило тендер на пошук компанії, яка займеться розчищенням та благоустроєм водойми. На платформі Prozzoro зазначено, що очікувана сума робіт становить майже 96 мільйонів гривень.

Тендер на розчищення озера Синє. Фото: скриншот

Генеральний директор КП "Плесо" Вячеслав Савицький розповів, що після вибору переможця та підписання договору розпочнуться роботи з ревіталізації озера Синє. За його словами, основна увага буде приділена відновленню екосистеми водойми.

У підприємстві підкреслили, що першочерговим завданням є очищення озера для його збереження. Інші роботи, зокрема благоустрій прилеглої території, будуть виконані при покращенні економічної ситуації в місті.

У планах — розчистити озеро для доступу до ґрунтових джерел, очікується, що це сприятиме додатковому наповненню водойми та покращенню її екологічного стану. Також передбачено очищення з’єднувальної протоки і з’єднання озера в кільце для вирівнювання рівня води та запобігання застою.

"Нагадаємо, попередні спроби визначення підрядника через процедуру відкритих торгів, які проводилися п’ять разів, не дали результату через різні причини. Зокрема, це сталося через невідповідність поданих документів і перевищення бюджетних лімітів пропозиціями учасників", — пояснили у комунальному підприємстві.

Роботи планують провести до 31 грудня 2025 року. Тендерні пропозиції від потенційних учасників прийматимуть до 24 серпня, а аукціон планують провести 26 серпня 2024 року.