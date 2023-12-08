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Эксперимент не удался — руководство метрополитена объяснило причину закрытия станций

8 декабря 2023 15:13
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закрытие метро в Киеве – что говорят в метрополитене
Киевское метро Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Киеве с 9 декабря на полгода закрывают шесть станций метро. Причина — проведение ремонтных работ. И в метрополитене заверили, что этого не избежать. Такой комментарий дирекция дала депутату Киевсовета Андрею Витренко.

Он об этом он эксклюзивно рассказал Новини.LIVE в комментарии.

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"Я разговаривал с директором метрополитена еще на прошлой сессии, еще две недели знали. Говорили, что есть значительные проблемы. Он утверждал, что они были построены по экспериментальному проекту. Не по классической технологии, а по экспериментальной. И тут что-то пошло не так. Проседание оказалось не за один год", — сказал Витренко.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

В Киеве уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

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