Які проблеми проєкту Подільсько-Воскресенського мосту - дані Беспалова

Подільсько-Воскресенський Міст. Фото: Подільсько-Воскресенський Міст/Facebook

Подільсько-Воскресенський міст, який мав би стати одним з найважливіших інфраструктурних об'єктів столиці, сьогодні викликає більше запитань, ніж захоплення. Міст справді функціонує, але його потенціал реалізовано лише частково.

Про це розповів в інтерв’ю викладач кафедри міського будівництва КНУБА та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами експерта, міст розрахований на більшу кількість смуг. Наразі там залишили лише дві для автівок, тоді як широка смуга громадського транспорту та велодоріжка займають значну частину простору. Проте при бажанні автомобільні смуги можна було б розширити — технічна можливість для цього є.

Втім, головна проблема — не в ширині проїзної частини. Історія будівництва мосту стала, за словами Беспалова, справжнім антиприкладом для інженерів усього світу.

"Кажуть, німці включили цей кейс до своїх навчальних програм як приклад того, як не можна будувати мости", — наголосив він.

На думку фахівця, порівняння проекту із "Запорожцем" за $10 мільйонів — влучне: конструкція працює, але занадто дорога для свого рівня ефективності.

Проект мосту було затверджено ще в 1993 році, і вже тоді обрали сумнівне трасування. За словами експерта, були варіанти, які не зачіпали б Русанівські сади та не потребували складного і болючого відселення мешканців. Окрім того, шлях міг би бути значно коротшим, без потреби в тунельних рішеннях.

Нинішній план передбачає складну структуру: міст має переходити у тунель, який проляже під Дніпром і виведе на Лук’янівку. Такий проект вимагає застосування надпотужного тунелепрохідного щита — обладнання, якого в Україні просто немає.

Незважаючи на всі труднощі, Подільсько-Воскресенський міст залишається стратегічно важливим об’єктом. У разі закриття мосту Патона або мосту Метро на ремонт, саме він здатен запобігти транспортному колапсу й зберегти цілісність міської інфраструктури. Без нього Київ ризикує перетворитися на два розділених міста — лівобережне і правобережне.

Нагадаємо, що заплановане часткове обмеження руху мостом Метро в Києві довелося перенести через несприятливі погодні умови. Проведення ремонтних робіт відклали до покращення погоди.

Крім того, у селі Лебедівка, що на Вишгородщині Київської області, тимчасово призупинили рух через аварійний міст. Натомість для транспорту відкрили об’їзд через спеціально облаштовану тимчасову переправу.