Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эксперт назвал проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста

Эксперт назвал проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:35
Какие проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста - данные Беспалова
Подольско-Воскресенский Мост. Фото: Подольско-Воскресенский Мост/Facebook

Подольско-Воскресенский мост, который должен был бы стать одним из важнейших инфраструктурных объектов столицы, сегодня вызывает больше вопросов, чем восхищения. Мост действительно функционирует, но его потенциал реализован лишь частично.

Об этом рассказал в интервью преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов в интервью "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Какие проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста

По словам эксперта, мост рассчитан на большее количество полос. Сейчас там оставили только две для автомобилей, тогда как широкая полоса общественного транспорта и велодорожка занимают значительную часть пространства. Однако при желании автомобильные полосы можно было бы расширить — техническая возможность для этого есть.

Впрочем, главная проблема — не в ширине проезжей части. История строительства моста стала, по словам Беспалова, настоящим антипримером для инженеров всего мира.

"Говорят, немцы включили этот кейс в свои учебные программы как пример того, как нельзя строить мосты", — подчеркнул он.

По мнению специалиста, сравнение проекта с "Запорожцем" за 10 миллионов долларов — точное: конструкция работает, но слишком дорогая для своего уровня эффективности.

Проект моста был утвержден еще в 1993 году, и уже тогда выбрали сомнительную трассировку. По словам эксперта, были варианты, которые не затрагивали бы Русановские сады и не требовали сложного и болезненного отселения жителей. Кроме того, путь мог бы быть значительно короче, без необходимости в туннельных решениях.

Нынешний план предусматривает сложную структуру: мост должен переходить в тоннель, который проляжет под Днепром и выведет на Лукьяновку. Такой проект требует применения сверхмощного тоннелепроходческого щита — оборудования, которого в Украине просто нет.

Несмотря на все трудности, Подольско-Воскресенский мост остается стратегически важным объектом. В случае закрытия моста Патона или моста Метро на ремонт, именно он способен предотвратить транспортный коллапс и сохранить целостность городской инфраструктуры. Без него Киев рискует превратиться в два разделенных города — левобережный и правобережный.

Напомним, что запланированное частичное ограничение движения по мосту Метро в Киеве пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Проведение ремонтных работ отложили до улучшения погоды.

Кроме того, в селе Лебедевка, что на Вышгородщине Киевской области, временно приостановили движение из-за аварийного моста. Вместо этого для транспорта открыли объезд через специально обустроенную временную переправу.

Киев мост инженеры проблемы столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации