Какие проблемы проекта Подольско-Воскресенского моста - данные Беспалова

Подольско-Воскресенский Мост. Фото: Подольско-Воскресенский Мост/Facebook

Подольско-Воскресенский мост, который должен был бы стать одним из важнейших инфраструктурных объектов столицы, сегодня вызывает больше вопросов, чем восхищения. Мост действительно функционирует, но его потенциал реализован лишь частично.

Об этом рассказал в интервью преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов в интервью "РБК-Украина".

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По словам эксперта, мост рассчитан на большее количество полос. Сейчас там оставили только две для автомобилей, тогда как широкая полоса общественного транспорта и велодорожка занимают значительную часть пространства. Однако при желании автомобильные полосы можно было бы расширить — техническая возможность для этого есть.

Впрочем, главная проблема — не в ширине проезжей части. История строительства моста стала, по словам Беспалова, настоящим антипримером для инженеров всего мира.

"Говорят, немцы включили этот кейс в свои учебные программы как пример того, как нельзя строить мосты", — подчеркнул он.

По мнению специалиста, сравнение проекта с "Запорожцем" за 10 миллионов долларов — точное: конструкция работает, но слишком дорогая для своего уровня эффективности.

Проект моста был утвержден еще в 1993 году, и уже тогда выбрали сомнительную трассировку. По словам эксперта, были варианты, которые не затрагивали бы Русановские сады и не требовали сложного и болезненного отселения жителей. Кроме того, путь мог бы быть значительно короче, без необходимости в туннельных решениях.

Нынешний план предусматривает сложную структуру: мост должен переходить в тоннель, который проляжет под Днепром и выведет на Лукьяновку. Такой проект требует применения сверхмощного тоннелепроходческого щита — оборудования, которого в Украине просто нет.

Несмотря на все трудности, Подольско-Воскресенский мост остается стратегически важным объектом. В случае закрытия моста Патона или моста Метро на ремонт, именно он способен предотвратить транспортный коллапс и сохранить целостность городской инфраструктуры. Без него Киев рискует превратиться в два разделенных города — левобережный и правобережный.

Напомним, что запланированное частичное ограничение движения по мосту Метро в Киеве пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Проведение ремонтных работ отложили до улучшения погоды.

Кроме того, в селе Лебедевка, что на Вышгородщине Киевской области, временно приостановили движение из-за аварийного моста. Вместо этого для транспорта открыли объезд через специально обустроенную временную переправу.