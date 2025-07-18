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Головна Київ У Києві перенесли плановий ремонт мосту Метро через негоду

У Києві перенесли плановий ремонт мосту Метро через негоду

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:29
Ремонтні роботи на мосту Метро у Києві перенесли
Міст Метро. Фото: vandrivka.com.ua

У Києві мали частково обмежити рух транспорту мостом Метро. Однак через негоду ремонтні роботи довелося відкласти.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

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Рух мостом Метро частково обмежено

Як повідомляли на порталі столиці, з 18 по 22 липня в Києві частково планувалося обмежили рух транспорту через річку Дніпро. 

На ділянці мали провести відновлення асфальтобетонного покриття у лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег столиці. Роботи мали розпочатися опівдні 18 липня та тривати до 20:00 22 липня.

У Києві обмежили рух мостом Метро - схема
Схема руху мостом Метро. Фото: kyivcity.gov.ua

Однак через дощову погоду у столиці ремонтні роботи перенесли на невизначений термін. Про нові терміни виконання робіт у КК "Київавтодор" повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві пролунав вибух в одному з районів.

А також стали відомі подробиці скандалу із побиттям жінки, яка вихваляла РФ.

Київ міст ремонт негода міст Метро
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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