Ремонтні роботи на мосту Метро у Києві перенесли

Міст Метро. Фото: vandrivka.com.ua

У Києві мали частково обмежити рух транспорту мостом Метро. Однак через негоду ремонтні роботи довелося відкласти.

Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

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Рух мостом Метро частково обмежено

Як повідомляли на порталі столиці, з 18 по 22 липня в Києві частково планувалося обмежили рух транспорту через річку Дніпро.

На ділянці мали провести відновлення асфальтобетонного покриття у лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег столиці. Роботи мали розпочатися опівдні 18 липня та тривати до 20:00 22 липня.

Схема руху мостом Метро. Фото: kyivcity.gov.ua

Однак через дощову погоду у столиці ремонтні роботи перенесли на невизначений термін. Про нові терміни виконання робіт у КК "Київавтодор" повідомлять додатково.

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