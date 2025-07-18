Ремонтні роботи на мосту Метро у Києві перенесли

У Києві перенесли плановий ремонт мосту Метро через негоду
У Києві мали частково обмежити рух транспорту мостом Метро. Однак через негоду ремонтні роботи довелося відкласти.
Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.
Рух мостом Метро частково обмежено
Як повідомляли на порталі столиці, з 18 по 22 липня в Києві частково планувалося обмежили рух транспорту через річку Дніпро.
На ділянці мали провести відновлення асфальтобетонного покриття у лівій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег столиці. Роботи мали розпочатися опівдні 18 липня та тривати до 20:00 22 липня.
Однак через дощову погоду у столиці ремонтні роботи перенесли на невизначений термін. Про нові терміни виконання робіт у КК "Київавтодор" повідомлять додатково.
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