На Київщині обмежили рух аварійним мостом — деталі

Тимчасова переправа у Лебедівці на Київщині. Фото: КОВА

В селі Лебедівка у Вишгородському районі Київської області тимчасово обмежили рух аварійним мостом. Замість нього відкрили проїзд тимчасовим.

Про це інформує пресслужба Поліції Київщини у вівторок, 15 липня.

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У вівторок, 15 липня, стало відомо, що основну переправу в селі Лебедівка у Вишгородському районі Київської області закрили на ремонт.

Замість цієї переправи відкрили проїзд тимчасовим мостом. Він замінить основний на час ремонту.

"Водії, повідомляємо, що через аварійний стан рух мостом у селі Лебедівка, що на автодорозі С100820 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, тимчасово обмежений з метою гарантування безпеки дорожнього руху'', — йдеться у повідомленні поліції.

А також зазначається, що від сьогодні, з 15 липня 2025 року, обʼїзд організовано паралельним тимчасовим мостом.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати цю інформацію, плануючи маршрути.

Варто зауважити, що міст у Лебедівці давно потребує відновлення. Він працював із серйозними ваговими обмеженнями. Завершити ремонт мосту планують у першому півріччі 2026 року.

А поки що його функції виконуватиме дерев’яна тимчасова переправа, яку звели буквально за місяць. Споруда дозволить зняти транспортне напруження у цьому районі.

Скриншот повідомлення Поліції Київщини/Telegram

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