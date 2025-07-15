Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Київщині закрили проїзд аварійним мостом — де немає ходу

На Київщині закрили проїзд аварійним мостом — де немає ходу

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 22:45
На Київщині обмежили рух аварійним мостом — деталі
Тимчасова переправа у Лебедівці на Київщині. Фото: КОВА

В селі Лебедівка у Вишгородському районі Київської області тимчасово обмежили рух аварійним мостом. Замість нього відкрили проїзд тимчасовим.

Про це інформує пресслужба Поліції Київщини у вівторок, 15 липня.

Реклама
Читайте також:

На Київщині обмежили рух аварійним мостом — що відомо

У вівторок, 15 липня, стало відомо, що основну переправу в селі Лебедівка у Вишгородському районі Київської області закрили на ремонт.

Замість цієї переправи відкрили проїзд тимчасовим мостом. Він замінить основний на час ремонту.

"Водії, повідомляємо, що через аварійний стан рух мостом у селі Лебедівка, що на автодорозі С100820 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, тимчасово обмежений з метою гарантування безпеки дорожнього руху'', — йдеться у повідомленні поліції.

А також зазначається, що від сьогодні, з 15 липня 2025 року, обʼїзд організовано паралельним тимчасовим мостом.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати цю інформацію, плануючи маршрути.

Варто зауважити, що міст у Лебедівці давно потребує відновлення. Він працював із серйозними ваговими обмеженнями. Завершити ремонт мосту планують у першому півріччі 2026 року. 

А поки що його функції виконуватиме дерев’яна тимчасова переправа, яку звели буквально за місяць. Споруда дозволить зняти транспортне напруження у цьому районі.

Дорога
Скриншот повідомлення Поліції Київщини/Telegram

Раніше ми інформували, що у Києві замовили капітальний ремонт мосту біля метро "Осокорки".

Також ми повідомляли, що КП "Київавтошляхміст" оголосило про плани капітального ремонту Паркового пішохідного мосту, що з'єднує центр Києва з Трухановим островом.

міст ремонт дороги Київська область обмеження
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації