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Головна Київ Експерт пояснив, чому автобуси не зможуть замінити метро в Києві

Експерт пояснив, чому автобуси не зможуть замінити метро в Києві

Ua ru
19 жовтня 2026 09:41
Ексклюзив
Червона гілка метро Києва не працює, автобуси не вирішать проблему Новини.LIVE
Пасажири виходять із автобусу на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко оцінив транспортну ситуацію в столиці після пошкодження станції метро "Чернігівська" внаслідок російської атаки. За його словами, кілька додаткових автобусів не зможуть повноцінно розв'язати проблему з перевезенням пасажирів, а ситуацію на Броварському проспекті ускладнюють ремонтні роботи.

Це заявив Олександр Гречко в ефірі Ранок.LIVЕ.

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Як працюватиме червона гілка метро Києва

За оцінкою Олександра Гречка, 19 жовтня рух поїздів червоною гілкою метро буде суттєво обмежений

"Я думаю, що сьогодні метрополітен по червоній лінії переважно не працюватиме, враховуючи обстріл станції Чернігівська і враховуючи повітряні тривоги", — зазначив він.

За словами співзасновника ГО "Пасажири Києва", рух поїздів до станції метро "Дарниця" можливий під час відбою повітряної тривоги.

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Чому додаткові автобуси не розв'яжуть транспортну проблему

За його словами, кілька додаткових автобусів не зможуть повноцінно замінити метро та розв'язати проблему з перевезенням пасажирів. На маршруті працюють 12 автобусів, а додали лише три, тож вони не зможуть перевезти всіх пасажирів, які зазвичай користуються метро.

"З того, що додали три автобуси, це ніщо до тих 12", — зазначив Олександр Гречко.

Яка ситуація на Броварському проспекті

Олександр Гречко не прогнозує, що обмеження в роботі метро обов'язково спричинять великий затор на Броварському проспекті. Водночас на цій ділянці вже ремонтують транспортну розв'язку, через що затори можуть виникати і за звичайних умов.

Що відомо про пошкодження метро в Києві

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч із 18 на 19 жовтня російські війська вдруге атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу пошкоджено одну зі станцій метрополітену, а також рейки.

Також Новини.LIVE писали про те, що вранці рух поїздів планували розпочати між станціями "Академмістечко" та "Дарниця" відповідно до графіка. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" були тимчасово зачинені на вхід і вихід.

Київ ремонт метро автобуси метрополітен атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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