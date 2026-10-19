Пассажиры выходят из автобуса на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко оценил транспортную ситуацию в столице после повреждения станции метро "Черниговская" в результате российской атаки. По его словам, несколько дополнительных автобусов не смогут полноценно решить проблему с перевозкой пассажиров, а ситуацию на Броварском проспекте осложняют ремонтные работы.

Об этом заявил Александр Гречко в эфире программы Ранок.LIVЕ.

Реклама

Как будет работать красная линия киевского метро

По оценке Александра Гречко, 19 октября движение поездов по красной линии метро будет существенно ограничено.

"Я думаю, что сегодня метрополитен по красной линии в основном не будет работать, учитывая обстрел станции "Черниговская" и воздушные тревоги", — отметил он.

По словам соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева", движение поездов до станции метро "Дарница" возможно во время отбоя воздушной тревоги.

Читайте также:

Почему дополнительные автобусы не решат транспортную проблему

По его словам, несколько дополнительных автобусов не смогут полноценно заменить метро и решить проблему с перевозкой пассажиров. На маршруте работают 12 автобусов, а добавили всего три, поэтому они не смогут перевезти всех пассажиров, которые обычно пользуются метро.

"Три дополнительных автобуса — это ничто к имеющимся 12", — отметил Александр Гречко.

Какова ситуация на Броварском проспекте

Александр Гречко не прогнозирует, что ограничения в работе метро обязательно вызовут большую пробку на Броварском проспекте. В то же время на этом участке уже ремонтируют транспортную развязку, из-за чего пробки могут возникать и в обычных условиях.

Что известно о повреждениях метро в Киеве

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь с 18 на 19 октября российские войска во второй раз атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела была повреждена одна из станций метрополитена, а также рельсы.

Также Новини.LIVE писали о том, что утром движение поездов планировалось возобновить между станциями "Академгородок" и "Дарница" в соответствии с расписанием. Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" были временно закрыты для входа и выхода.