Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч з 18 проти 19 жовтня вдруге атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено одну зі станцій метрополітену, а також рейки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 19 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що через ворожу атаку пошкоджено одну зі станцій метро. Ці наслідки зафіксовано на лівому березі столиці.

"Внаслідок атаки вороги пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів", — йдеться у повідомленні.

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Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 18 жовтня росіяни теж атакували Київ балістикою. У місті на тлі ударів було чути гучні вибухи.

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