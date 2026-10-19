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Головна Київ РФ вдарила по Києву ракетами: пошкоджено станцію метро

РФ вдарила по Києву ракетами: пошкоджено станцію метро

Ua ru
19 жовтня 2026 03:23
Станцію метро у Києві пошкоджено 19 жовтня через удари РФ Новини.LIVE
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч з 18 проти 19 жовтня вдруге атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього обстрілу пошкоджено одну зі станцій метрополітену, а також рейки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 19 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram написав, що через ворожу атаку пошкоджено одну зі станцій метро. Ці наслідки зафіксовано на лівому березі столиці.

"Внаслідок атаки вороги пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів", — йдеться у повідомленні.

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Кличко заявив про пошкодження станції метро через атаку РФ 19 жовтня
Пост Кличка. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 18 жовтня росіяни теж атакували Київ балістикою. У місті на тлі ударів було чути гучні вибухи.

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Також ми писали, що внаслідок обстрілу у Києві було зафіксовано пошкодження медзакладу та закладу освіти, і щонайменше одна людина загинула.

Київ метро вибух обстріли метрополітен станції метро
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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