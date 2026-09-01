Обстріл Києві 1 вересня - виникла пожежа, загинули 3 людини

У Києві після ударів РФ пожежа та загинули люди
Росіяни в ніч проти проти вівторка, 1 вересня, атакували Київ балістикою та дронами. Через обстріл у місті сталася пожежа та відомо про жертв.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 1 вересня
Чим били росіяни
КМВА о 02:13 поінформували в Telegram, що о 00:12 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування дронів. Проте
Вже після 02:20 у місті пролунала серія дуже потужних вибухів, які тривали близько 20 хвилин. В цей проміжок часу росіяни запускали балістику.
Наслідки обстрілу Києва
За даними КМВА, наразі наслідки зафіксовані у Дніпровському районі міста. Зокрема, була інформація про загорання на території нежитлового нежитлового сектору.
"У Дніпровському районі, на іншій локації, внаслідок ворожої атаки сталося загоряння житлового будинку. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні, але згодом уточнили, що ця інформація про пожежу не підтвердилася.
Водночас відомо, що через ворожу атаку загинули троє людей. Ще 5 постраждали.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі під ударом опинився Бориспіль. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок та підприємство, і постраждали люди.
Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, вже у вересні Київ та область отримати статус прифронтових територій.