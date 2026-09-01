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Головна Київ У Києві після ударів РФ пожежа та загинули люди

У Києві після ударів РФ пожежа та загинули люди

Ua ru
1 вересня 2026 04:58
Обстріл Києві 1 вересня - виникла пожежа, загинули 3 людини
Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти проти вівторка, 1 вересня, атакували Київ балістикою та дронами. Через обстріл у місті сталася пожежа та відомо про жертв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 1 вересня

Чим били росіяни

КМВА о 02:13 поінформували в Telegram, що о 00:12 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування дронів. Проте 

Вже після 02:20 у місті пролунала серія дуже потужних вибухів, які тривали близько 20 хвилин. В цей проміжок часу росіяни запускали балістику.

Наслідки обстрілу Києва

За даними КМВА, наразі наслідки зафіксовані у Дніпровському районі міста. Зокрема, була інформація про загорання на території нежитлового нежитлового сектору.

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"У Дніпровському районі, на іншій локації, внаслідок ворожої атаки сталося загоряння житлового будинку. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні, але згодом уточнили, що ця інформація про пожежу не підтвердилася.

Водночас відомо, що через ворожу атаку загинули троє людей. Ще 5 постраждали.

Київ під ударом 1 вересня - що відомо
Пости КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі під ударом опинився Бориспіль. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинок та підприємство, і постраждали люди.

Також ми писали, що за словами нардепа Руслана Горбенко, вже у вересні Київ та область отримати статус прифронтових територій.

Київ пожежа вибух обстріли загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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