Эксперт раскритиковал защиту укрытий в Киеве

Люди спускаются в укрытие.

Эксперт по госуправлению в области градостроительства Виктор Глеба раскритиковал укрытия в Киеве. По его словам, бомбоубежищ в столице "не существует". Глеба утверждает, что уличные конструкции не выполнят своей функции.

Об этом эксклюзивно Виктор Глеба рассказал в эфире "Київського часу".

Укрытие в Киеве

"Я вот и вам скажу, как архитектор, что укрытий в Киеве нет. Вот тот хлам, который сейчас стоит, особенно тот за 50 миллионов, который в Оболонском, в других районах будут ставить, я приобщен как проектант. Я разрабатывал один из проектов железобетонного укрытия", — рассказал Глеба.

По его словам, когда в укрытие из танка стреляли, то собака, которая там была, умерла от пневмоудара. Эксперт подчеркнул, что железобетонное укрытие не спасает, особенно при открытых дверях.

Глеба назвал установку модулей стоимостью в десятки миллионов гривен бессмысленной тратой средств.

Отметим, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире "Київського часу" рассказал, что киевлян должны допускать в укрытия еще до объявления воздушной тревоги, особенно при наличии угрозы массированных обстрелов. В случае отказа граждане имеют право обратиться в полицию или районную администрацию.

Ранее глава Дарницкой РГА Киева Александр Ковтунов заявил, что фактическое количество жителей района может вдвое превышать официальные данные. Из-за этого имеющихся укрытий недостаточно.