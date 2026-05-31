Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Эксперт раскритиковал защиту укрытий в Киеве

Эксперт раскритиковал защиту укрытий в Киеве

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 13:29
Эксперт раскритиковал защиту укрытий в Киеве
Люди спускаются в укрытие. Фото: УНИАН

Эксперт по госуправлению в области градостроительства Виктор Глеба раскритиковал укрытия в Киеве. По его словам, бомбоубежищ в столице "не существует". Глеба утверждает, что уличные конструкции не выполнят своей функции.

Об этом эксклюзивно Виктор Глеба рассказал в эфире "Київського часу".

Укрытие в Киеве

"Я вот и вам скажу, как архитектор, что укрытий в Киеве нет. Вот тот хлам, который сейчас стоит, особенно тот за 50 миллионов, который в Оболонском, в других районах будут ставить, я приобщен как проектант. Я разрабатывал один из проектов железобетонного укрытия", — рассказал Глеба.

По его словам, когда в укрытие из танка стреляли, то собака, которая там была, умерла от пневмоудара. Эксперт подчеркнул, что железобетонное укрытие не спасает, особенно при открытых дверях.

Глеба назвал установку модулей стоимостью в десятки миллионов гривен бессмысленной тратой средств.

Читайте также:

Отметим, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в эфире "Київського часу" рассказал, что киевлян должны допускать в укрытия еще до объявления воздушной тревоги, особенно при наличии угрозы массированных обстрелов. В случае отказа граждане имеют право обратиться в полицию или районную администрацию.

Ранее глава Дарницкой РГА Киева Александр Ковтунов заявил, что фактическое количество жителей района может вдвое превышать официальные данные. Из-за этого имеющихся укрытий недостаточно.

Киев война укрытия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации