Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Киян закликали повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги

Киян закликали повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 18:22
Киян закликали повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги
Чоловік поруч з укриттям. Фото: Новини.LIVE

Мешканців Києва мають допускати до укриттів ще до оголошення повітряної тривоги, особливо під час загрози масованих атак. У разі відмови громадяни можуть звертатися до поліції або районної адміністрації.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Фесик пояснив, що робити, якщо не пускають до сховища

Голова Оболонської РДА зазначив, що киянам варто завчасно подбати про власну безпеку та визначити місце, де можна буде перечекати ніч у разі загрози ракетних або дронових атак.

Водночас посадовець наголосив, що доступ до укриттів має бути відкритий не лише після сигналу тривоги, а й до її оголошення.

"Якщо ви маєте будь-які скарги, що вас не пускають наперед в сховище, звертайтеся на 102 або звертайтеся в адміністрацію. Такого бути не має", — заявив Фесик.

Читайте також:

Голова РДА зазначив, що в Оболонському районі вже траплялися випадки, коли охоронці не допускали людей до укриттів до початку повітряної тривоги. За його словами, районна влада працює над тим, щоб подібні ситуації не повторювалися.

"Ми дуже працюємо над тим, щоб такого не відбувалося", — підкреслив посадовець.

Фесик закликав мешканців не замовчувати подібні випадки та оперативно повідомляти про порушення, щоб відповідні служби могли швидко реагувати й забезпечувати безперешкодний доступ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва мешканці гуртожитку, який був зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі очікують на офіційне експертне обстеження будівлі.

А також у Шевченківському районі столиці рятувальники завершили роботи з демонтажу аварійних конструкцій ТРЦ "Квадрат", який також постраждав під час російського обстрілу 24 травня. Внаслідок тієї атаки в Києві загинули троє людей, а кількість поранених перевищила 90 осіб.

Київ повітряна тривога укриття
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації