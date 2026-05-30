Киян закликали повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги

Мешканців Києва мають допускати до укриттів ще до оголошення повітряної тривоги, особливо під час загрози масованих атак. У разі відмови громадяни можуть звертатися до поліції або районної адміністрації.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Фесик пояснив, що робити, якщо не пускають до сховища

Голова Оболонської РДА зазначив, що киянам варто завчасно подбати про власну безпеку та визначити місце, де можна буде перечекати ніч у разі загрози ракетних або дронових атак.

Водночас посадовець наголосив, що доступ до укриттів має бути відкритий не лише після сигналу тривоги, а й до її оголошення.

"Якщо ви маєте будь-які скарги, що вас не пускають наперед в сховище, звертайтеся на 102 або звертайтеся в адміністрацію. Такого бути не має", — заявив Фесик.

Голова РДА зазначив, що в Оболонському районі вже траплялися випадки, коли охоронці не допускали людей до укриттів до початку повітряної тривоги. За його словами, районна влада працює над тим, щоб подібні ситуації не повторювалися.

"Ми дуже працюємо над тим, щоб такого не відбувалося", — підкреслив посадовець.

Фесик закликав мешканців не замовчувати подібні випадки та оперативно повідомляти про порушення, щоб відповідні служби могли швидко реагувати й забезпечувати безперешкодний доступ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва мешканці гуртожитку, який був зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі очікують на офіційне експертне обстеження будівлі.

А також у Шевченківському районі столиці рятувальники завершили роботи з демонтажу аварійних конструкцій ТРЦ "Квадрат", який також постраждав під час російського обстрілу 24 травня. Внаслідок тієї атаки в Києві загинули троє людей, а кількість поранених перевищила 90 осіб.