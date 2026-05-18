Головна Київ Укриттів бракує: населення Дарниці могло зрости вдвічі

Дата публікації: 18 травня 2026 18:37
Люди біля укриття. Фото: УНІАН

Очільник Дарницької районної державної адміністрації Києва Олександр Ковтунов повідомив, що на Дарниці може проживати вдвічі більше людей, ніж за офіційно статистикою. За його словами, на всіх укриттів не вистачає. Внаслідок цього раніше поставало питання про встановлення наземних або мобільних укриттів.

Про це ексклюзивно Олександр Ковтунов сказав в ефірі "Київського часу".

Населення Дарницького району Києва

"По статистиці, 243 тисячі, якщо я не помиляюся, визначена кількість мешканців району, хоча вона не відповідає цим даним. За моїми особистими підрахунками, це близько 500 тисяч осіб зараз проживає на Дарниці", — зазначив Ковтунов.

За його словами, укриття розташовані нерівномірно. Він каже, що не всі мешканці району забезпечені. Крім того, в частині локацій їх або неможливо облаштувати, або вони не були передбачені.

"І тому минулого року взагалі поставало питання про монтаж і будівництво наземних укриттів", — додав очільник Дарницької РДА.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 14 травня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, внаслідок чого повністю зруйновано підʼїзд. Ворог вбив 24 людей та поранив 48. Місце трагедії відвідував український лідер Володимир Зеленський, який вшанував памʼять загиблих.

Крім того, наслідки масованого обстрілу Києва показали іноземним дипломатам. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
