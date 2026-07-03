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Головна Київ Експерт: у "Київавтодорі" можуть забронювати до 75% працівників

Експерт: у "Київавтодорі" можуть забронювати до 75% працівників

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 15:04
Експерт розповів, як у "Київавтодорі" проходитиме перебронювання
Працівники "Київавтодору". Фото: "Київавтодор"

У комунальній корпорації "Київавтодор" очікують, що під час переходу на нові правила бронювання працівників може виникнути короткий період, коли частина співробітників тимчасово залишиться без чинної броні. Водночас у підприємстві розраховують, що територіальні центри комплектування врахують специфіку роботи дорожніх служб.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив начальник управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі КК "Київавтодор" Олег Бурдужа, передає Новини.LIVE.

 

 

Як відбуватиметься перебронювання у "Київавтодорі"

За словами експерта, критичного розриву між старим і новим бронюванням бути не повинно, однак технічна затримка на кілька днів все ж можлива.

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"Наскільки мені відомо, того зазору, про який ви кажете, в нас не повинно статися, і всі працівники мають перебронюватися. Можливо, буде кілька днів, коли окремі співробітники залишаться без бронювання. Думаю, що ТЦК з розумінням до цього поставляться і не будуть забирати людей просто з поливомийної машини чи з укладання асфальту, адже вони вже мали бронювання й отримають його знову", — зазначив Бурдужа.

Водночас він уточнив, що наразі корпорація не має можливості забронювати всіх своїх працівників. За чинними правилами бронювання поширюється лише на частину персоналу.

"На жаль, у нас лише до 75% бронювання. Саме це частково стало причиною відтоку кадрів. Зараз у нас є вакантні посади, тому ми запрошуємо охочих долучатися до колективу. Пропонуємо повний соціальний пакет, офіційне працевлаштування та, за можливості, бронювання", — додав представник "Київавтодору".

Як повідомляли Новини.LIVE, Київська міська державна адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони та Офісу Президента з пропозиціями щодо посилення енергостійкості столиці. У міській владі наголосили на необхідності державного фінансування ключових проєктів і спрощення процедур закупівель для їх оперативної реалізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили посадовців комунального об'єднання "Київзеленбуд", яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт у столиці. За даними слідства, збитки, завдані міському бюджету, становлять майже один мільйон гривень, а підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

мобілізація бронювання ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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