Эксперт рассказал, как в "Киевавтодоре" будет проходить перебронирование

Сотрудники "Киевавтодора". Фото: "Киевавтодор"

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" ожидают, что в ходе перехода на новые правила бронирования работников может возникнуть короткий период, когда часть сотрудников временно останется без действующего бронирования. В то же время в предприятии рассчитывают, что территориальные центры комплектования учтут специфику работы дорожных служб.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил начальник управления по эксплуатационному содержанию улично-дорожной сети КК "Киевавтодор" Олег Бурдужа, передает Новини.LIVE.

Как будет проходить перебронирование в "Киевавтодоре"

По словам эксперта, критического разрыва между старым и новым бронированием быть не должно, однако техническая задержка на несколько дней все же возможна.

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"Насколько мне известно, того зазора, о котором вы говорите, у нас не должно возникнуть, и все работники должны перебронироваться. Возможно, будет несколько дней, когда отдельные сотрудники останутся без бронирования. Думаю, что ТЦК отнесутся к этому с пониманием и не будут отвлекать людей прямо с мойки дорог или с укладки асфальта, ведь у них уже было бронирование и они получат его снова", — отметил Бурдужа.

В то же время он уточнил, что на данный момент корпорация не имеет возможности забронировать всех своих сотрудников. Согласно действующим правилам, бронирование распространяется лишь на часть персонала.

"К сожалению, у нас бронирование охватывает лишь до 75 %. Именно это отчасти стало причиной оттока кадров. Сейчас у нас есть вакантные должности, поэтому мы приглашаем желающих присоединиться к коллективу. Предлагаем полный социальный пакет, официальное трудоустройство и, по возможности, бронирование", — добавил представитель "Киевавтодора".

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