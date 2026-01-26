Відео
Експерт заявив про удари 16 ракет по ТЕЦ Києва — що кажуть в ПС

Експерт заявив про удари 16 ракет по ТЕЦ Києва — що кажуть в ПС

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:45
Скільки ракет атакували Київські ТЕЦ 13 січня — Повітряні сили спростували заяву Харченка
Атакований об’єкт енергетики. Фото ілюстративне: ДТЕК

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що у вівторок, 13 січня, 16 балістичних ракет атакували київські ТЕЦ, які були дуже суттєвим джерелом електроенергії для столиці. Після цього вони не працюють.

Про це Олександр Харченко сказав в ефірі "Суспільного".

Читайте також:

Як Київ отримує електроенергію, коли не працюють ТЕЦ

"Через брак засобів ППО російські балістичні ракети вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики", — заявив Харченко.

Наразі вся необхідна для Києва електроенергія подається ззовні через високовольтні мережі, які також постійно перебувають під ударами.

Експерт додав, що росіяни продовжують обстрілювати виходи з атомних електростанцій, але у цьому випадку ситуація легша. 

"Ну побили вони підстанцію, яка відповідає за вихід електроенергії з Хмельницької АЕС. Через два-три дні вона знову запрацювала і електрика повернулася", — пояснив він.

Згодом начальник управління комунікацій Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі INSIDER UA спростував заяву Харченка про влучання 16 балістичних ракет у ТЕЦ в Києві. Він зазначив, що того дня Київ атакувало лише дві балістичні ракети. 

Нагадаємо, у Повітряних сила розповіли, скількома ракетами та дронами Росія атакувала Україну 13 січня.

Також повідомлялося, що через відсутність опалення та електроенергії з Києва виїхали сотні тисяч людей.

Крім того, експерт пояснив, чому Київ практично неможливо заживити малими когенераційними установками.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
