Скільки ракет атакували Київські ТЕЦ 13 січня — Повітряні сили спростували заяву Харченка

Атакований об’єкт енергетики. Фото ілюстративне: ДТЕК

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що у вівторок, 13 січня, 16 балістичних ракет атакували київські ТЕЦ, які були дуже суттєвим джерелом електроенергії для столиці. Після цього вони не працюють.

Про це Олександр Харченко сказав в ефірі "Суспільного".

Як Київ отримує електроенергію, коли не працюють ТЕЦ

"Через брак засобів ППО російські балістичні ракети вразили київські ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб Києва в електроенергії. Унаслідок цього ТЕЦ більше не працюють як джерело електрики", — заявив Харченко.

Наразі вся необхідна для Києва електроенергія подається ззовні через високовольтні мережі, які також постійно перебувають під ударами.

Експерт додав, що росіяни продовжують обстрілювати виходи з атомних електростанцій, але у цьому випадку ситуація легша.

"Ну побили вони підстанцію, яка відповідає за вихід електроенергії з Хмельницької АЕС. Через два-три дні вона знову запрацювала і електрика повернулася", — пояснив він.

Згодом начальник управління комунікацій Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі INSIDER UA спростував заяву Харченка про влучання 16 балістичних ракет у ТЕЦ в Києві. Він зазначив, що того дня Київ атакувало лише дві балістичні ракети.

