Сколько ракет атаковали Киевские ТЭЦ 13 января — Воздушные силы опровергли заявление Харченко

Атакованный объект энергетики. Фото иллюстративное: ДТЭК

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что во вторник, 13 января, 16 баллистических ракет атаковали киевские ТЭЦ, которые были очень существенным источником электроэнергии для столицы. После этого они не работают.

Об этом Александр Харченко сказал в эфире "Суспільного".

"Из-за нехватки средств ПВО российские баллистические ракеты поразили киевские ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей Киева в электроэнергии. В результате ТЭЦ больше не работают как источник электричества", — заявил Харченко.

Сейчас вся необходимая для Киева электроэнергия подается извне через высоковольтные сети, которые также постоянно находятся под ударами.

Эксперт добавил, что россияне продолжают обстреливать выходы из атомных электростанций, но в этом случае ситуация легче.

"Ну побили они подстанцию, которая отвечает за выход электроэнергии с Хмельницкой АЭС. Через два-три дня она снова заработала и электричество вернулось", — пояснил он.

Впоследствии начальник управления коммуникаций Воздушных ВСУ Юрий Игнат в комментарии INSIDER UA опроверг заявление Харченко о попадании 16 баллистических ракет в ТЭЦ в Киеве. Он отметил, что в тот день Киев атаковало только две баллистические ракеты.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине 13 января.

Также сообщалось, что из-за отсутствия отопления и электроэнергии из Киева выехали сотни тысяч людей.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Киев практически невозможно заживить малыми когенерационными установками.