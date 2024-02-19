Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Експерт заявив, що мости у Києві можуть впасти в будь-який момент arrow

Експерт заявив, що мости у Києві можуть впасти в будь-який момент

19 лютого 2024 23:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт заявив, що мости у Києві можуть впасти в будь-який момент
Вид на міст Метро у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент. За його словами, 90% мостів у столиці перебувають в аварійному стані.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

В якому стані перебувають київські мости 

"Міст Метро та міст Патона — аварійність — пʼятий рівень. Ними не можна користуватися — якщо ви їдете по цих мостах, вони можуть впасти", — попередив Бахматов.

Фахівець наголосив, що такі слова є формальним повідомленням від технічних експертів.

"Мінвідновлення разом з РНБО провели дослідження всіх ключових магістралей і комунікацій Києва і опублікували дуже специфічний та правдивий допис — 90% мостів в Києві є аварійними, рівень аварійності — від четвертого до п'ятого", — додав засновник Офісу трансформації.

Зазначимо, що кияни продовжують перейматися технічним станом мостів Метро і Патона. Як відомо, вони є головними транспортними артеріями столиці, які з'єднують лівий та правий береги. Тому журналісти з'ясували, що насправді буде у майбутньому з київськими мостами

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що столичні мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. За його словами, навіть такий статус мостів не спонукає місцеву владу щось з цим робити. 

Віталій Кличко
Київ
міст
метро
аварія
будівництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі