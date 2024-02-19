Експерт заявив, що мости у Києві можуть впасти в будь-який момент

Вид на міст Метро у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент. За його словами, 90% мостів у столиці перебувають в аварійному стані.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

В якому стані перебувають київські мости

"Міст Метро та міст Патона — аварійність — пʼятий рівень. Ними не можна користуватися — якщо ви їдете по цих мостах, вони можуть впасти", — попередив Бахматов.

Фахівець наголосив, що такі слова є формальним повідомленням від технічних експертів.

"Мінвідновлення разом з РНБО провели дослідження всіх ключових магістралей і комунікацій Києва і опублікували дуже специфічний та правдивий допис — 90% мостів в Києві є аварійними, рівень аварійності — від четвертого до п'ятого", — додав засновник Офісу трансформації.

Зазначимо, що кияни продовжують перейматися технічним станом мостів Метро і Патона. Як відомо, вони є головними транспортними артеріями столиці, які з'єднують лівий та правий береги. Тому журналісти з'ясували, що насправді буде у майбутньому з київськими мостами.

Раніше експерт з транспорту Дмитро Беспалов заявив, що столичні мости Метро та Патона офіційно визнані непрацездатними. За його словами, навіть такий статус мостів не спонукає місцеву владу щось з цим робити.