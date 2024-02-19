Эксперт заявил, что мосты в Киеве могут упасть в любой момент

Вид на мост Метро в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

Глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что в Киеве мосты могут упасть в любой момент. По его словам, 90% мостов в столице находятся в аварийном состоянии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Ми-Україна".

В каком состоянии находятся киевские мосты

"Мост Метро и мост Патона — аварийность — пятый уровень. Ими нельзя пользоваться — если вы едете по этим мостам, они могут упасть", – предупредил Бахматов.

Специалист подчеркнул, что такие слова являются формальными сообщениями от технических экспертов.

"Минвосстановление вместе с СНБО провели исследования всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и опубликовали очень специфическое и правдивое сообщение — 90% мостов в Киеве аварийные, уровень аварийности — от четвертого до пятого", — добавил основатель Офиса трансформации.

Отметим, что киевляне продолжают беспокоиться о техническом состоянии мостов Метро и Патона. Как известно, они являются главными транспортными артериями столицы, которые соединяют левый и правый берега. Поэтому журналисты выяснили, что действительно будет в будущем с киевскими мостами.

Ранее эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов заявил, что столичные мосты Метро и Патона официально признаны нетрудоспособными. По его словам, даже такой статус мостов не побуждает местные власти что-то с этим делать.