Експерт зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві

Експерт зробив заяву щодо відсутності тепла у Києві

Дата публікації: 12 січня 2026 23:21
Яка ситуація із теплом у Києві - дані Олега Попенка
Олег Попенко. Фото: кадр з відео

Заява мера Києва Віталія Кличка про близько 800 житлових будинків без теплопостачання є орієнтовною. Наразі в столиці фактично відсутній точний облік стану систем опалення.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми Вечір.LIVE.

Читайте також:

Яка ситуація із теплом у Києві

За словами Попенка, ситуація з опаленням у Києві є вкрай нерівномірною. В одних будинках воду з систем опалення злили повністю, в інших цього не зробили, а в частині багатоповерхівок мешканці самі відмовилися від зливу. Через таку різницю немає повної та достовірної інформації ні в Київській міській державній адміністрації, ні в профільному департаменті.

Попенко зазначив, що головний ризик полягає в можливому замерзанні води в системах опалення під час сильних морозів. Якщо воду не зливали, це могло призвести до руйнування труб і радіаторів. 

Водночас, за умови зливу води, після потепління теплопостачання можна буде відновити без критичних наслідків для інфраструктури. Експерт підкреслив, що реальний масштаб проблеми стане зрозумілим лише після завершення морозів і може виявитися значно більшим, ніж офіційно озвучені цифри.

Нагадаємо, що міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що наразі без тепла в Києві залишаються ще майже 800 житлових будинків.

При цьому раніше стало відомо, чи підготовлені Пункти незламності у столиці та який їхній стан.

Віталій Кличко Київ теплоенерго сфера енергетики столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
