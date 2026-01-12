Какова ситуация с теплом в Киеве - данные Олега Попенко

Олег Попенко. Фото: кадр из видео

Заявление мэра Киева Виталия Кличко об около 800 жилых домов без теплоснабжения является ориентировочным. Сейчас в столице фактически отсутствует точный учет состояния систем отопления.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы Вечір.LIVE.

По словам Попенко, ситуация с отоплением в Киеве является крайне неравномерной. В одних домах воду из систем отопления слили полностью, в других этого не сделали, а в части многоэтажек жители сами отказались от слива. Из-за такой разницы нет полной и достоверной информации ни в Киевской городской государственной администрации, ни в профильном департаменте.

Попенко отметил, что главный риск заключается в возможном замерзании воды в системах отопления во время сильных морозов. Если воду не сливали, это могло привести к разрушению труб и радиаторов.

В то же время, при условии слива воды, после потепления теплоснабжение можно будет восстановить без критических последствий для инфраструктуры. Эксперт подчеркнул, что реальный масштаб проблемы станет понятным лишь после завершения морозов и может оказаться значительно больше, чем официально озвученные цифры.

Напомним, что городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас без тепла в Киеве остаются еще почти 800 жилых домов.

