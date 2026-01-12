Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про поточну ситуацію з теплопостачанням у столиці після останньої масованої атаки з боку Росії. За його словами, без тепла в місті залишаються ще майже 800 житлових будинків.

Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 12 січня.

Пост Кличка. Фото: скриншот

Ситуація із теплом у Києві

Найбільше постраждали Печерський район, а також окремі частини Голосіївського та Солом’янського районів. В інших районах подачу теплоносія вже відновили.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкодження міської інфраструктури під час атаки без теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Наразі ремонтно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Вдень і вночі над ліквідацією наслідків працюють комунальні служби та енергетики. Влада міста зазначає, що ситуація з енергопостачанням, від якого безпосередньо залежить робота комунальних систем, залишається складною.

Попри це, комунальники та енергетики докладають максимум зусиль, щоб у надзвичайних умовах якнайшвидше відновити надання життєво необхідних послуг мешканцям Києва.

Як стало відомо також, у деяких будинках Києва розриваються труби та батареї опалення через морози. Жителі столиці скаржаться, що з внутрішньобудинкових мереж не встигли злити воду, що призвело до розривів.

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники створили Пункти незламності у Броварах та Борисполі. Саме там наразі найскладніша ситуація зі світлом.

