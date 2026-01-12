Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла

Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:34
Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про поточну ситуацію з теплопостачанням у столиці після останньої масованої атаки з боку Росії. За його словами, без тепла в місті залишаються ще майже 800 житлових будинків.

Реклама
Читайте також:

Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 12 січня.

Кличко розкрив, скільки будинків у Києві лишаються без тепла - фото 1
Пост Кличка. Фото: скриншот

Ситуація із теплом у Києві

Найбільше постраждали Печерський район, а також окремі частини Голосіївського та Солом’янського районів. В інших районах подачу теплоносія вже відновили.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкодження міської інфраструктури під час атаки без теплопостачання опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Наразі ремонтно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Вдень і вночі над ліквідацією наслідків працюють комунальні служби та енергетики. Влада міста зазначає, що ситуація з енергопостачанням, від якого безпосередньо залежить робота комунальних систем, залишається складною.

Попри це, комунальники та енергетики докладають максимум зусиль, щоб у надзвичайних умовах якнайшвидше відновити надання життєво необхідних послуг мешканцям Києва.

Як стало відомо також, у деяких будинках Києва розриваються труби та батареї опалення через морози. Жителі столиці скаржаться, що з внутрішньобудинкових мереж не встигли злити воду, що призвело до розривів.

Нагадаємо, що на Київщині рятувальники створили Пункти незламності у Броварах та Борисполі. Саме там наразі найскладніша ситуація зі світлом.

А до цього стало відомо, чи підготовлені Пункти незламності у Києві та в якому вони стані.

Віталій Кличко Київ сфера енергетики війна в Україні столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації