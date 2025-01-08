Организаторы схемы белых билетов предстанут перед судом в Киеве

Экс-работник ТЦК в Киеве изготавливал за взятки белые билеты
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении организованной группы, которая в Киеве изготавливала фальшивые справки о непригодности к военной службе. Организатором незаконной схемы стал бывший работник столичного военкомата, который привлек к преступной деятельности действующего чиновника РТЦК и врача городской больницы.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области.
Как работала незаконная схема
В полиции рассказали, что злоумышленники за взятку делали фиктивные медицинские документы, что в дальнейшем позволяло мужчинам избегать мобилизации и выезжать за границу. Стоимость таких "услуг" у дельцов колебалась от 7 до 15 тысяч долларов.
Полицейские провели серию обысков в квартирах фигурантов, в помещениях больницы и территориального центра комплектования. В результате была изъята медицинская документация, черновые записи, компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны и 5 миллионов гривен наличными.
Центральная военно-врачебная комиссия пересмотрела все предыдущие решения районных комиссий в отношении лиц, которые воспользовались услугами этой группы, и отменила их.
Фигурантам выдвинули подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности незаконное пересечение государственной границы во время военного положения, злоупотребление влиянием, уклонение от призыва на военную службу.
Для организатора и одного из сообщников суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третьего подозреваемого отправили под ночной домашний арест.
Санкции за самую тяжкую статью предусматривают до девяти лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности на три года и конфискацию имущества.
Напомним, также в Киеве возник скандал на фоне подозрения экс-чиновника Киевпатранса о завладении им 1,8 млн гривен бюджетных средств.
Также в Киеве чиновник нанес государству ущерб на ремонте вентиляции.
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