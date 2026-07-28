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Главная Киев Бывший прокурор объяснил, почему выставку в Киевской области не запретили

Бывший прокурор объяснил, почему выставку в Киевской области не запретили

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 13:23
Почему выставку в Киевской области не запретили перед ударом РФ: объяснение экс-прокурора
Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

После российского удара по выставке вооружений в Киевской области, который привел к гибели и ранениям людей, в Украине вновь встал вопрос о проведении массовых мероприятий в условиях войны. В то же время действующее законодательство не содержит прямого запрета на их организацию, а механизмы ответственности за нарушение ограничений остаются несовершенными.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил бывший прокурор столичной прокуратуры Ярослав Захарченко.

Почему мероприятие не запретили

По словам Захарченко, в Украине нет прямой законодательной нормы, которая бы запрещала проводить массовые мероприятия во время военного положения. Их можно организовывать, однако с соблюдением определенных ограничений и требований безопасности.

В то же время, если организаторы не согласовывают проведение мероприятия или действуют с нарушениями, эффективных механизмов реагирования и наказания фактически нет.

"Как таковых прямых запретов у нас нет, что нельзя ничего проводить. Можно проводить, но с определенными ограничениями. Но дальнейших мер предосторожности (если не согласовали) — у нас их нет", — заявил Ярослав Захарченко.

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Пробел в ответственности

Экс-прокурор подчеркнул, что нынешняя система не содержит достаточных мер предосторожности, которые позволили бы своевременно остановить проведение потенциально опасных массовых мероприятий или привлечь организаторов к ответственности в случае несоблюдения установленных требований.

По его мнению, именно этот пробел в законодательстве требует урегулирования, чтобы минимизировать риски для людей в условиях военного положения.

Новини.LIVE сообщали, что число жертв российского удара по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В медицинском учреждении скончался 66-летний украинец, который был дипломатом Мальтийского ордена.

Новини.LIVE писали, что суд избрал меру пресечения Василию Гончаруку — организатору выставки военной техники в Киевской области, по которой Россия нанесла удар. Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Решение огласили в зале суда, где мужчину сразу же задержали после завершения заседания.

Киевская область война в Украине атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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