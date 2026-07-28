Почему выставку в Киевской области не запретили перед ударом РФ: объяснение экс-прокурора

Бывший прокурор объяснил, почему выставку в Киевской области не запретили
После российского удара по выставке вооружений в Киевской области, который привел к гибели и ранениям людей, в Украине вновь встал вопрос о проведении массовых мероприятий в условиях войны. В то же время действующее законодательство не содержит прямого запрета на их организацию, а механизмы ответственности за нарушение ограничений остаются несовершенными.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил бывший прокурор столичной прокуратуры Ярослав Захарченко.
Почему мероприятие не запретили
По словам Захарченко, в Украине нет прямой законодательной нормы, которая бы запрещала проводить массовые мероприятия во время военного положения. Их можно организовывать, однако с соблюдением определенных ограничений и требований безопасности.
В то же время, если организаторы не согласовывают проведение мероприятия или действуют с нарушениями, эффективных механизмов реагирования и наказания фактически нет.
"Как таковых прямых запретов у нас нет, что нельзя ничего проводить. Можно проводить, но с определенными ограничениями. Но дальнейших мер предосторожности (если не согласовали) — у нас их нет", — заявил Ярослав Захарченко.
Пробел в ответственности
Экс-прокурор подчеркнул, что нынешняя система не содержит достаточных мер предосторожности, которые позволили бы своевременно остановить проведение потенциально опасных массовых мероприятий или привлечь организаторов к ответственности в случае несоблюдения установленных требований.
По его мнению, именно этот пробел в законодательстве требует урегулирования, чтобы минимизировать риски для людей в условиях военного положения.
Новини.LIVE сообщали, что число жертв российского удара по выставке в Киевской области 24 июля возросло до 11 человек. В медицинском учреждении скончался 66-летний украинец, который был дипломатом Мальтийского ордена.
Новини.LIVE писали, что суд избрал меру пресечения Василию Гончаруку — организатору выставки военной техники в Киевской области, по которой Россия нанесла удар. Подозреваемого взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Решение огласили в зале суда, где мужчину сразу же задержали после завершения заседания.