Енергетика в Києві: експрокурор звернувся до НАБУ

Відновлення електромережі. Фото: УНІАН

Експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко закликав перевірити витрати на енергозабезпечення та захист енергетичних об’єктів після тривалих відключень світла. Він також висловився про розслідування справи "Чисте місто", пов’язаної із земельними оборудками в Києві, та заявив про необхідність посилити увагу до можливих зловживань.

Про це Захарченко ексклюзивно розповів в ефірі День.LIVE.

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Захарченко закликав перевірити витрати на енергетику

Ярослав Захарченко звернувся до НАБУ із закликом перевірити, як використовували кошти, виділені на забезпечення енергетичної стійкості та захист енергетичної інфраструктури.

"В першу чергу хочу звернутись до НАБУ. Не хочете ще одне цікаве розслідування провести? "Чиста енергетика". Тому що по 12-15 годин сиділи без електрики, я в тому числі як і інші співгромадяни, витрачались кошти на енергозабезпечення, на енергооб'єкти, на їхню безпеку, а щось ми нічого не побачили", — звернувся експрокурор.

Що Захарченко сказав про справу "Чисте місто"

Окремо експрокурор прокоментував справу Комарницького щодо так званої "туалетної схеми". Він заявив про розкрадання київської землі та звернув увагу на те, що частина фігурантів перебуває у Відні.

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"У нас є "Новопечерські Липки", а вони там уже "Нововіденські Липки" створюють, де живуть усі комплексно, переселенці наші", — зіронізував Захарченко.

Він також висловив занепокоєння щодо тривалості судового процесу. Розгляд справи може затягуватися через необхідність проведення заочного провадження щодо обвинувачених, які перебувають за межами України.

"На жаль, починається затягування з однієї сторони, там заочне розслідування, заочне, скоріше всього, буде судочинство, оскільки воно переходить від слідства. Згідно з вимогами кримінально-процесуального кодексу, якщо заочне розслідування без захисника, тобто адвокатів, не обійдеться. Це правильно, оскільки буде порушено їхні процесуальні права", — наголосив він.

Ми писали, що у ВАКС розпочали розгляд скандальної справи колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького щодо заволодіння столичними земельними ділянками. Однак через неявку обвинувачених засідання перенесли на 30 жовтня.

Новини.LIVE писали, що йдеться зокрема про "туалетні схеми", до яких були причетні посадовці, депутати та представники комунальних підприємств. Для легалізації незаконно отриманих коштів використовували нерухомість і криптовалюту, а також розглядали можливість запуску онлайн-казино тощо.