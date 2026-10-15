Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня

Розгляд справи Дениса Комарницького. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Відомо, що ВАКС розпочав підготовче засідання у справі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених у четвер, 15 жовтня. Йдеться про ймовірне заволодіння столичною землею. Однак через неявку обвинувачених продовжити розгляд не вдалося, тому засідання перенесли на 30 жовтня.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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У чому звинувачують Дениса Комарницького

Справа стосується так званої "туалетної схеми", тобто корупційного механізму незаконного заволодіння комунальною землею, зокрема в Києві. За версією НАБУ та САП, колишній депутат Київради Денис Комарницький очолював злочинну організацію, до якої входили інші столичні посадовці.

Слідство повідомляє, що учасники групи контролювали ухвалення земельних і бюджетних рішень у столиці, а також могли впливати на призначення та звільнення чиновників. Серед обвинувачених — колишні заступники голови КМДА Віталія Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.

Інші обвинувачені. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

НАБУ стверджує, що протягом 2023–2024 років фігуранти, за версією слідства, планували заволодіти земельними ділянками вартістю понад 70 млн грн.

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Коли справу Комарницького передали до суду

Обвинувальний акт у справі передали до суду 6 жовтня 2026 року. Під час підготовчого засідання ВАКС має розв'язати питання про призначення справи до розгляду по суті.

Обвинувачуваний Комарницький виїхав з України після викриття схеми в лютому 2025 року, його знайшли журналісти у Відні. Щодо нього та ще двох фігуранток проводили спеціальне досудове розслідування за їхньої відсутності. За інформацією НАБУ, у межах цього провадження трьох інших фігурантів уже засудили.

Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила із зали суду, що у зв'язку з неявкою обвинувачених продовжити розгляд неможливо. Суд переніс засідання на 30 жовтня 2026 року на 12:00.

Раніше ми писали, що про викриті схеми легалізації коштів, пов’язаних із Денисом Комарницьким, до яких причетні чиновники, депутати та представники комунальних підприємств. Для приховування походження нелегальних доходів використовували операції з нерухомістю, криптовалютою, а також плани зі створення онлайн-казино.

Також Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому заступнику голови КМДА у межах справи "Чисте місто". Він був причетний до спроби заволодіння столичними земельними ділянками із використанням так званої "туалетної схеми".