Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня

Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня

Ua ru
15 жовтня 2026 13:45
Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня
Розгляд справи Дениса Комарницького. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Відомо, що ВАКС розпочав підготовче засідання у справі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених у четвер, 15 жовтня. Йдеться про ймовірне заволодіння столичною землею. Однак через неявку обвинувачених продовжити розгляд не вдалося, тому засідання перенесли на 30 жовтня.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Реклама

У чому звинувачують Дениса Комарницького

Справа стосується так званої "туалетної схеми", тобто корупційного механізму незаконного заволодіння комунальною землею, зокрема в Києві. За версією НАБУ та САП, колишній депутат Київради Денис Комарницький очолював злочинну організацію, до якої входили інші столичні посадовці.

Слідство повідомляє, що учасники групи контролювали ухвалення земельних і бюджетних рішень у столиці, а також могли впливати на призначення та звільнення чиновників. Серед обвинувачених — колишні заступники голови КМДА Віталія Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.

Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня - фото 1
Інші обвинувачені. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

НАБУ стверджує, що протягом 2023–2024 років фігуранти, за версією слідства, планували заволодіти земельними ділянками вартістю понад 70 млн грн.

Читайте також:

Коли справу Комарницького передали до суду

Обвинувальний акт у справі передали до суду 6 жовтня 2026 року. Під час підготовчого засідання ВАКС має розв'язати питання про призначення справи до розгляду по суті.

Обвинувачуваний Комарницький виїхав з України після викриття схеми в лютому 2025 року, його знайшли журналісти у Відні. Щодо нього та ще двох фігуранток проводили спеціальне досудове розслідування за їхньої відсутності. За інформацією НАБУ, у межах цього провадження трьох інших фігурантів уже засудили.

Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила із зали суду, що у зв'язку з неявкою обвинувачених продовжити розгляд неможливо. Суд переніс засідання на 30 жовтня 2026 року на 12:00. 

Раніше ми писали, що про викриті схеми легалізації коштів, пов’язаних із Денисом Комарницьким, до яких причетні чиновники, депутати та представники комунальних підприємств. Для приховування походження нелегальних доходів використовували операції з нерухомістю, криптовалютою, а також плани зі створення онлайн-казино.

Також Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому заступнику голови КМДА у межах справи "Чисте місто". Він був причетний до спроби заволодіння столичними земельними ділянками із використанням так званої "туалетної схеми".

Київ НАБУ САП КМДА Київська область ВАКС Денис Комарницький
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації