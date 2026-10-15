Справа Комарницького: ВАКС переніс засідання на 30 жовтня
Відомо, що ВАКС розпочав підготовче засідання у справі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених у четвер, 15 жовтня. Йдеться про ймовірне заволодіння столичною землею. Однак через неявку обвинувачених продовжити розгляд не вдалося, тому засідання перенесли на 30 жовтня.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
У чому звинувачують Дениса Комарницького
Справа стосується так званої "туалетної схеми", тобто корупційного механізму незаконного заволодіння комунальною землею, зокрема в Києві. За версією НАБУ та САП, колишній депутат Київради Денис Комарницький очолював злочинну організацію, до якої входили інші столичні посадовці.
Слідство повідомляє, що учасники групи контролювали ухвалення земельних і бюджетних рішень у столиці, а також могли впливати на призначення та звільнення чиновників. Серед обвинувачених — колишні заступники голови КМДА Віталія Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.
НАБУ стверджує, що протягом 2023–2024 років фігуранти, за версією слідства, планували заволодіти земельними ділянками вартістю понад 70 млн грн.
Коли справу Комарницького передали до суду
Обвинувальний акт у справі передали до суду 6 жовтня 2026 року. Під час підготовчого засідання ВАКС має розв'язати питання про призначення справи до розгляду по суті.
Обвинувачуваний Комарницький виїхав з України після викриття схеми в лютому 2025 року, його знайшли журналісти у Відні. Щодо нього та ще двох фігуранток проводили спеціальне досудове розслідування за їхньої відсутності. За інформацією НАБУ, у межах цього провадження трьох інших фігурантів уже засудили.
Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова повідомила із зали суду, що у зв'язку з неявкою обвинувачених продовжити розгляд неможливо. Суд переніс засідання на 30 жовтня 2026 року на 12:00.
Раніше ми писали, що про викриті схеми легалізації коштів, пов’язаних із Денисом Комарницьким, до яких причетні чиновники, депутати та представники комунальних підприємств. Для приховування походження нелегальних доходів використовували операції з нерухомістю, криптовалютою, а також плани зі створення онлайн-казино.
Також Новини.LIVE інформували, що НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому заступнику голови КМДА у межах справи "Чисте місто". Він був причетний до спроби заволодіння столичними земельними ділянками із використанням так званої "туалетної схеми".