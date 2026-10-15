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Главная Киев Бывший прокурор призвал НАБУ проверить расходы на энергетику

Бывший прокурор призвал НАБУ проверить расходы на энергетику

Ua ru
15 октября 2026 18:52
Эксклюзив
Энергетика в Киеве: бывший прокурор обратился в НАБУ
Восстановление электросети. Фото: УНИАН

Бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко призвал проверить расходы на энергообеспечение и охрану энергетических объектов после длительных отключений света. Он также высказался о расследовании дела "Чистый город", связанного с земельными махинациями в Киеве, и заявил о необходимости усилить внимание к возможным злоупотреблениям.

Об этом Захарченко эксклюзивно рассказал в эфире День.LIVE.

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Захарченко призвал проверить расходы на энергетику

Ярослав Захарченко обратился к НАБУ с призывом проверить, как использовались средства, выделенные на обеспечение энергетической устойчивости и защиту энергетической инфраструктуры.

"В первую очередь хочу обратиться к НАБУ. Не хотите провести ещё одно интересное расследование? "Чистая энергетика". Потому что по 12–15 часов сидели без электричества, в том числе я, как и другие сограждане, тратились средства на энергообеспечение, на энергообъекты, на их безопасность, а мы ничего не увидели", — обратился экс-прокурор.

Что Захарченко сказал о деле "Чисте місто"

Отдельно экс-прокурор прокомментировал дело Комарницкого о так называемой "туалетной схеме". Он заявил о хищении киевской земли и обратил внимание на то, что часть фигурантов находится в Вене.

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"У нас есть "Новопечерские Липки", а они там уже "Нововенские Липки" создают, где живут все вместе, наши переселенцы", — иронизировал Захарченко.

Он также выразил обеспокоенность по поводу длительности судебного процесса. Рассмотрение дела может затягиваться из-за необходимости проведения заочного разбирательства в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Украины.

"К сожалению, начинается затягивание с одной стороны: там заочное расследование, заочным, скорее всего, будет и судебное разбирательство, поскольку оно переходит от следствия. Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, при заочном расследовании не обойтись без защитника, то есть адвокатов. Это правильно, поскольку в противном случае будут нарушены их процессуальные права", — подчеркнул он.

Мы писали, что в ВАКС начали рассмотрение скандального дела бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого о завладении столичными земельными участками. Однако из-за неявки обвиняемых заседание перенесли на 30 октября.

Новини.LIVE сообщали, что речь идет, в частности, о "туалетных схемах", к которым были причастны чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий. Для легализации незаконно полученных средств использовали недвижимость и криптовалюту, а также рассматривали возможность запуска онлайн-казино и т. п.

Киев НАБУ сфера энергетики прокуратура Денис Комарницкий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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