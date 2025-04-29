Плівки НАБУ — як Комарницький переховував мільйони різними схемами

Депутат Денис Комарницький. Фото: DR

Журналісти розкрили нові масштабні схеми легалізації грошей Дениса Комарницького у Києві, де були залучені чиновники, депутати й представники комунальних підприємств. За даними журналістів, нерухомість, криптовалюта й ідея створити онлайн-казино стали ключовими механізмами для "відбілювання" нелегальних доходів. У Дениса Комарницького виникла серйозна проблема — готівки у нього було забагато, а банківські комірки чиновників-колег виявились переповненими.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Як "кеш" Комарницького перестав вміщатися у банківські комірки

Як з’ясували журналісти, серед способів "відмивання" грошей використовували нерухомість, криптовалюту і навіть створення онлайн-казино. Проблемою стала надлишкова кількість готівки: обсяги були настільки великі, що гроші не вміщалися у банківські комірки. Одна з менеджерок Комарницького описала ситуацію так: "У мене аварія. Пів мільйона євро, а банківські комірки забиті. Третя комірка величезна, але її не змогла використати — вимкнули світло".

За даними розслідування, депутатка Київради Олена Марченко відмовилася від квартири вартістю близько $100 тисяч, запропонувавши замінити її на готівку, щоб уникнути декларування. Інші фігуранти, наприклад заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, отримували як "бонуси" паркомісця для подальшого перепродажу на суми від 10 до 50 тисяч доларів.

Розслідувачі також виявили практику фіктивного працевлаштування. Чиновники Кличка оформлювали себе у компаніях, які "платили" їм мінімальну зарплату, а реальні витрати компенсували "клієнти" самостійно. Так діяла, наприклад, та ж депутатка Марченко.

Інтернет-казино як легалізація хабарів

Особливо вигадливо діяв заступник Кличка - Петро Оленич. Він запропонував створити онлайн-казино як спосіб системної легалізації великих сум. Оленич визнав, що традиційні методи декларування вже не працюють: потрібен бізнес, який платитиме податки і водночас дозволятиме "перекидати" значні обсяги грошей.

Журналісти зазначили: декларація Оленича виглядає зразковою — усі покупки ретельно "вписані" у доходи, переважно дружини, заощадження плавно зменшуються при нових придбаннях. Проте за лаштунками велись інші розмови: Оленич обговорював із Комарницьким способи легалізувати придбання квартири за 1,7 млн доларів через фіктивний банківський кредит.

Фіктивні кредити та криптовалюта

План полягав у тому, щоби через отримання кредиту в європейському банку обґрунтувати походження коштів для купівлі квартири. Але проблема полягала у необхідності пояснити джерело внесених у крипту грошей. Як зізнавався сам Оленич, європейські банки ставляться до подібних схем із великою підозрою: часто гроші з криптовалюти асоціюють із наркотрафіком або азартними іграми.

Саме тому Оленич і вирішив: краще створити легальне онлайн-казино для безпечного легалізування грошей. Іронічно, що паралельно журналісти виявили реєстрацію компанії Digital Assist у Чехії на дружину Оленича — із діяльністю, що дозволяла займатися саме таким бізнесом.

Фіктивна бронь від мобілізації на виплату частинами

Ще одним напрямком оборудок стало забезпечення фіктивної броні від мобілізації для персоналу Комарницького — тренерів, садівників, кухарів. Послуги "броні" коштували 33 тисячі доларів, які частково вимагали повертати в "розстрочку". Кожен міг оплачувати її з власних фінансових спроможностей.

Нагадаємо, наприкінці березня журналіст "Української Правди" Михайло Ткач оприлюднив розслідування, де йшлося про те, як Денис Комарницький за хабар незаконно виїхав з України. У цьому йому нібито допомогли правоохоронці, проте, в СБУ після скандального розслідування відхрестилися від причетності до цього.

Згодом в медіа оприлюднили другу частину розмов, які записали під час прослуховування в кабінеті Дениса Комарницького. З них стало зрозуміло, що група депутатів з КМЛА незаконно заволоділа та намагалася привласнити земельних ділянок на майже 100 мільйонів гривень.

На початку квітня пособниць Дениса Комарницького оголосили в розшук. Згодом Вищий антикорупційний суд заарештував майно родичів Дениса Комарницького.

Додамо, що у березні мер Києва Віталій Кличко ініціював звільнення деяких чиновників через корупційний скандал у рамках розслідування НАБУ "Чисте місто". Втім, деякі депутати розкритикували главу міста, мовляв, він не звільнив всіх посадовців, які причетні до корупційних схем. На що Віталій Кличко відповів, що діям чиновників мають давати виключно правоохоронні органи.

Крім того, у квітні стало відомо, що Віталій Кличко намагається розширити власні повноваження. Зокрема, він хотів позбавити Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження, залишивши такі права одноосібно собі.