Євген Ієвлєв зізнався в ПТСР після скандалу з журналістом

Євген Ієвлєв. Фото: Новини.LIVE

Колишній речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв заявив про наявність у нього посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та пояснив, що саме цей стан став передумовою його нестриманої поведінки, яка й призвела до гучного скандалу та звільнення. Він додав, що його стан загострився після обстрілу Покровська у 2023 році.

Про це Євген Ієвлєв написав на своїй сторінці у Facebook.

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На початку травня медіа опублікували розслідування про статки військовослужбовців ТЦК та СП у Донецькій області. У матеріалі фігурував Сергій Ієвлєв — батько речника КМВА та військовослужбовець Покровського районного ТЦК. За даними журналістів, у власності дружини Сергія Ієвлєва є позашляховик Toyota Land Cruiser 2011 року вартістю понад 770 тисяч гривень, при цьому офіційних доходів у неї немає.

Після виходу публікації речник КМВА Євген Ієвлєв підписався у Facebook на автора матеріалу журналіста "Вільного радіо" Євгена Вакуленка та згодом написав йому особисте повідомлення з погрозами.

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Повідомлення Євгена Ієвлєва. Фото: Вільне радіо

Вакуленко стверджує, що у першому ж листуванні отримав від Ієвлєва агресивне повідомлення з образами та погрозами фізичної розправи. У повідомленні речник обіцяв "розбити ї***о" журналісту та називав його "ворогом народу", який "продає треш-контент".

Як Євген Ієвлєв пояснив свій діалог із журналістом

У коментарі для hromadske Ієвлєв спробував пояснити, що не вважає ситуацію конфліктом, натомість звинуватив журналістів у спробі зробити "шок-контент" заради популярності. Він також наголосив, що позашляховик, про який ідеться в матеріалі, був придбаний його батьком — ветераном ЗСУ, який повернувся на службу у 2017 році та якого, за словами Ієвлєва, перевіряло НАЗК, і жодних порушень не виявили.

"Звісно, що ця людина в ТЦК. У нас же не мають військовослужбовці ТЦК мати до цього стосунку, вони мають, певно, їздити на Daewoo Lanos. Якщо журналіст має претензії на якесь напівправдиве розслідування, то опублікуйте декларації за 3-4 роки до цього, що купувалося, що продавалося, і тоді вже можна із цього зробити висновки", — наголосив Ієвлєв у коментарі.

Євген Ієвлєв був змушений подати у відставку

Хвиля критики та суспільного резонансу змусила Євгена Ієвлєва подати у відставку. У розгорнутому дописі після цього він поділився особистими переживаннями, зокрема зізнався, що страждає на ПТСР після пережитого в Покровську. За його словами, 7 серпня 2023 року він дивом вижив під час масованого ракетного обстрілу, який забрав життя 11 людей. Після цього почалися постійні панічні атаки, безсоння та тривожні стани, що не полишали його навіть у Києві.

Ієвлєв визнав, що його реакція на публікацію була неприйнятною, і вдруге публічно вибачився. Він також закликав суспільство з розумінням ставитися до ветеранів, які можуть проявляти агресію чи замкнутість — за цим часто стоять травми, які не зникають із завершенням ротацій чи зміною місця служби.

"Я пишу це не для того, щоб виправдовуватись. Тут нема виправдань. Я пишу це для того, щоб ми як суспільство почали усвідомлювати: війна залишить глибокі сліди в кожному, хто пройшов її зблизька. І ми ще не раз зустрінемось із грубістю, замкнутістю, різними формами реакцій від ветеранів. За кожною з них буде причина. Свою я зараз озвучив. І ще одне: я пишу це не для того, щоб зберегтися на посаді речника. Рішення вже ухвалено", — написав Євген Ієвлєв.

Публікація Євгена Ієвлєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 12 травня, начальник КМВА Тимур Ткаченко оголосив, що Євген Ієвлєв звільняється з посади речника.

Також у КМВА призначили нового заступника начальника. Ним став Ігор Рева.