Ієвлєва звільнили з посади речника КМВА — яка причина

Євген Ієвлєв. Фото: Facebook Євгена Ієвлєва

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Євген Ієвлєв звільняється з посади речника. Це сталося після появи інформації про його погрози журналісту Євгену Вакуленку.

Про це повідомив Ткаченко у Telegram у понеділок, 12 травня.

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З КМВА звільнили речника

"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України", — написав він.

Ткаченко заявив, що процес пошуку нового речника затягнувся, тому від імені КМВА комунікацію здійснюватиме він особисто.

Нагадаємо, нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нову структуру роботи КМВА та штатний розпис.

Також у квітні провели позаштатні збори Ради оборони Києва через російську атаку по Святошинському району, після якої, як виявилось, була неорганізована належним чином допомога та дії влади. До слова, мер Києва Віталій Кличко не був присутній на засіданні.