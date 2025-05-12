Ігор Рева став заступником начальника КМВА Тимура Ткаченка

Ігор Рева. Фото: Тимур Ткаченко

У Київській міській військовій адміністрації з’явився новий заступник начальника. Нову посаду обійняв офіцер Ігор Рева.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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Як наголосив Ткаченко, в команду КМВА запросили Реву, бо він має вагомий послужний список як у сфері управління, так і в Силах оборони України.

"Люди, які досягли успіху у війську, які змогли максимально використати цивільні навички для результату — це дуже міцна опора. А справжні зміни можна зробити тільки сильними командами та пліч-о-пліч з успішними. Тому призначив на посаду заступника начальника КМВА офіцера Ігора Реву — людину з успішним досвідом управління проєктами як в цивільному житті, так і в Силах оборони", — написав Ткаченко.

Хто такий Ігор Рева

Ігор Рева — колишній проєктний менеджер і представник творчої сфери. Добровільно мобілізувався 25 лютого 2022 року. Пройшов підготовку в Німеччині, після чого приєднався до контрнаступу на Запоріжжі у складі 47-ї бригади "Маґура". Повернувшись до фахової діяльності, очолив розробку та впровадження застосунку "Резерв+".

Крім того, він став ініціатором і реалізатором створення з нуля Патронатної служби в одному з підрозділів ГУР — служби, що надає підтримку військовим та їхнім родинам. У новій ролі заступника начальника КМВА Ігор Рева координуватиме всі проєкти, які стосуються підрозділів, військових і їхніх сімей.

Нагадаємо, нещодавно начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про нову структуру роботи КМВА та штатний розпис.

Також у квітні провели позаштатні збори Ради оборони Києва через російську атаку по Святошинському району, після якої, як виявилось, була неорганізована належним чином допомога та дії влади. До слова, мер Києва Віталій Кличко не був присутній на засіданні.