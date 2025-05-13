Евгений Иевлев признался в ПТСР после скандала с журналистом

Евгений Иевлев. Фото: Новини.LIVE

Бывший представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев заявил о наличии у него посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и объяснил, что именно это состояние стало предпосылкой его несдержанного поведения, которое и привело к громкому скандалу и увольнению. Он добавил, что его состояние обострилось после обстрела Покровска в 2023 году.

Об этом Евгений Иевлев написал на своей странице в Facebook.

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За что извинился Евгений Иевлев и в чем суть скандала

В начале мая медиа опубликовали расследование о состоянии военнослужащих ТЦК и СП в Донецкой области. В материале фигурировал Сергей Иевлев — отец спикера КГВА и военнослужащий Покровского районного ТЦК. По данным журналистов, в собственности жены Сергея Иевлева есть внедорожник Toyota Land Cruiser 2011 года, стоимостью более 770 тысяч гривен, при этом официальных доходов у нее нет.

После выхода публикации представитель КГВА Евгений Иевлев подписался в Facebook на автора материала журналиста "Вільне радіо" Евгения Вакуленко и впоследствии написал ему личное сообщение с угрозами.

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Сообщение Евгения Иевлева. Фото: Свободное радио

Вакуленко утверждает, что в первой же переписке получил от Иевлева агрессивное сообщение с оскорблениями и угрозами физической расправы. В сообщении представитель обещал "разбить е***о" журналисту и называл его "врагом народа", который "продает трэш-контент".

Как Евгений Иевлев объяснил свой диалог с журналистом

В комментарии для hromadske Иевлев попытался объяснить, что не считает ситуацию конфликтом, зато обвинил журналистов в попытке сделать "шок-контент" ради популярности. Он также отметил, что внедорожник, о котором говорится в материале, был приобретен его отцом — ветераном ВСУ, который вернулся на службу в 2017 году, и которого, по словам Иевлева, проверяло НАПК, и никаких нарушений не обнаружили.

"Конечно, что этот человек в ТЦК. У нас же не должны военнослужащие ТЦК иметь к этому отношения, они должны, вероятно, ездить на Daewoo Lanos. Если журналист имеет претензии на какое-то полуправдивое расследование, то опубликуйте декларации за 3-4 года до этого, что покупалось, что продавалось, и тогда уже можно из этого сделать выводы", — отметил Иевлев в комментарии.

Евгений Иевлев был вынужден подать в отставку

Волна критики и общественного резонанса заставила Евгения Иевлева подать в отставку. В развернутом посте после этого он поделился личными переживаниями, в частности признался, что страдает ПТСР после пережитого в Покровске. По его словам, 7 августа 2023 года он чудом выжил во время массированного ракетного обстрела, который унес жизни 11 человек. После этого начались постоянные панические атаки, бессонница и тревожные состояния, которые не оставляли его даже в Киеве.

Иевлев признал, что его реакция на публикацию была неприемлемой, и во второй раз публично извинился. Он также призвал общество с пониманием относиться к ветеранам, которые могут проявлять агрессию или замкнутость — за этим часто стоят травмы, которые не исчезают с завершением ротаций или сменой места службы.

"Я пишу это не для того, чтобы оправдываться. Здесь нет оправданий. Я пишу это для того, чтобы мы как общество начали осознавать: война оставит глубокие следы в каждом, кто прошел ее вблизи. И мы еще не раз встретимся с грубостью, замкнутостью, различными формами реакций от ветеранов. За каждой из них будет причина. Свою я сейчас озвучил. И еще одно: я пишу это не для того, чтобы сохраниться на должности спикера. Решение уже принято", — написал Евгений Иевлев.

Публикация Евгения Иевлева. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 12 мая, начальник КГВА Тимур Ткаченко объявил, что Евгений Иевлев увольняется с должности спикера.

Также в КГВА назначили нового заместителя начальника. Им стал Игорь Рева.