Росія 28 вересня вдарила по лікарні Добробут в центрі Києва

Наслідки російського удару по лікарні в Києві. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 28 вересня, вдарили по лікарні в центрі Києва. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу. Він закликав партнерів посилити тиск на Росію та допомогу Україні в захисті людей. Загалом сьогодні від російських ударів по Києву поранення отримали 19 людей, також є загибла жінка.

Про це повідомили Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по лікарні в центрі Києва 28 вересня

"Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу", — зазначив Зеленський.

Пожежа внаслідок російського удару по лікарні в Києві 28 вересня. Фото: ДСНС

Крім того, екстрені служби продовжують працювати на місці прямого російського удару по будівлі Академії наук. Там загинула жінка та поранення отримали шість людей, серед яких троє дітей.

Зеленський зауважив, що кожен російський теракт — це жертви, яких можна було не допустити, якби тиск на РФ став тотальним.

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Пожежа внаслідок російського удару по медцентру в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Світ має зрозуміти, що терористи будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут, в Україні. І не можна заплющувати очі на такі жорстокі удари. Потрібно відповідати — глобальною рішучістю і силою. Розраховуємо на силу Європи, Америки, інших наших партнерів, які можуть допомогти захищати життя", — каже він.

На місці палають автомобілі та будівля. За попередньою інформацією, йдеться про медцентр "Добробут".

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Кличко повідомив, що внаслідок російських ударів 28 вересня постраждали вже 19 людей, серед яких троє дітей.

Удар Росії по лікарні в Києві. Фото: Новини.LIVE

"Одна жінка загинула. Шістьох поранених медики госпіталізували, в тому числі — двох дітей", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 28 вересня Росія завдала удару по будівлі Національної академії наук України в центральній частині Києві. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Крім того, росіяни не припиняли атакувати Київ й вночі 28 вересня. Руйнування зафіксовано в пʼяти районах столиці. Також відомо про трьох поранених підлітків.