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Главная Киев Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал в результате удара РФ по НАН Украины

Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал в результате удара РФ по НАН Украины

Ua ru
28 сентября 2026 17:07
Удар РФ по НАН Украины: пострадал бывший секретарь СНБО Горбулин
Владимир Горбулин. Фото: УНИАН

Бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин получил легкие травмы в результате российского удара по зданию НАН Украины. По предварительным данным, его личная помощница Наталья, возможно, погибла во время атаки.

Об этом сообщает BBC News Украина, передает Новини.LIVE.

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Горбулин получил травмы из-за разбитого стекла

Сообщается, что российский удар пришелся на помещение, расположенное на один этаж выше кабинета Владимира Горбулина.

"Удар пришелся на комнату, которая находилась на этаж выше его кабинета", — говорится в источнике.

Один из собеседников BBC News Украина сообщил, что Горбулин уже находится дома. Он получил незначительные травмы в результате разбитого взрывной волной стекла.

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"Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за разбитого стекла", — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, личная помощница Владимира Горбулина Наталья погибла в результате российской атаки. Во время удара она находилась рядом со зданием Национальной академии наук Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в центре Киева после атаки российских реактивных дронов вспыхнул пожар в здании Национальной академии наук Украины. В городских властях подтвердили падение российского дрона на нежилое здание в центральной части столицы.

Новини.LIVE писали, что позже, 28 сентября, в понедельник, российские войска нанесли удар по больнице в центральной части Киева. Спасатели пытались как можно быстрее потушить пожар. На данный момент в результате сегодняшней атаки на столицу пострадали 19 человек, одна женщина погибла.

СНБО Киев беспилотники обстрелы война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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