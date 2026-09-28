Пожежа в Києві: горить будівля Національної академії наук

Пожежа у Києві. Скриншот: відео Новини.LІVE

Удень у понеділок, 28 вересня, у центральній частині Києва спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України після дронової атаки РФ. На місці виникло масштабне займання, а до будівлі прямували екстрені служби. У міській владі підтвердили падіння російського дрона на нежитлову будівлю в центрі столиці.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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Пожежа в будівлі НАН України

Після атаки загорілася будівля Національної академії наук України. На оприлюднених кадрах видно сильне задимлення та вогонь.

Люди, які перебували у будівлі НАН України, намагаються вибратися назовні через вікна. Через сильне задимлення їм доводиться самостійно залишати приміщення, поки до місця події прямують екстрені служби.

"На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі", — повідомили в КМВА.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російський реактивний дрон упав на нежитлову будівлю в центрі столиці. Інформація про можливих постраждалих та точні масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Атака на Київ 28 вересня

Російська атака на столицю триває від ночі. Вранці та вдень у Києві фіксували падіння й влучання безпілотників у кількох районах міста. Зокрема, у Оболонському та Дарницькому районах повідомляли про влучання на територію нежитлових забудов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни зранку у понеділок, 28 вересня, вчергове атакували Київ дронами. На цей раз під удар знову потрапила АЗС та офісна будівля. Окрім того, ворог атакував столицю вночі, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в офісних будівлях.

Також Новини.LIVE писали про те, що 28 вересня також у Броварському районі Київської області зафіксували наслідки ворожої атаки. За його словами, в одному з населених пунктів району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події працюють рятувальники.