Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Екссуддю Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП в Києві

Екссуддю Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП в Києві

Ua ru
29 жовтня 2026 12:59
Тандира засудили до 9 років тюрми за ДТП в Києві Анастасія Жиденко/Новини.LIVE
Засідання у справі ексудді Олексія Тандира, який у 2023 році збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Екссуддю Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП на блокпості в Києві

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із зали суду.

Реклама

Нагадаємо, у травні 2023 року тодішній голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 22-річного нацгвардійця на блокпості в Києві. За матеріалами справи, він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, хоча згодом стверджував, що їхав на пасажирському сидінні.

Під час розгляду справи суд зменшив заставу екссудді зі майже 120 млн до 20 млн грн. Крім того, ЄСПЛ визнав порушенням його тривале перебування в СІЗО без належного розгляду альтернативних запобіжних заходів та присудив €2100 компенсації.

Новина доповнюється...

Читайте також:
ДТП аварія судді покарання
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації