Засідання у справі ексудді Олексія Тандира, який у 2023 році збив автомобілем військовослужбовця Нацгвардії. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Екссуддю Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП на блокпості в Києві

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із зали суду.

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Нагадаємо, у травні 2023 року тодішній голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на смерть збив 22-річного нацгвардійця на блокпості в Києві. За матеріалами справи, він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, хоча згодом стверджував, що їхав на пасажирському сидінні.

Під час розгляду справи суд зменшив заставу екссудді зі майже 120 млн до 20 млн грн. Крім того, ЄСПЛ визнав порушенням його тривале перебування в СІЗО без належного розгляду альтернативних запобіжних заходів та присудив €2100 компенсації.

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