Міст Метро в Києві. Ілюстративне фото: kyiv.info

Щодня між лівим і правим берегами Києва переміщуються сотні тисяч людей. За оцінкою голови Дарницької районної державної адміністрації Олександра Ковтунова, цей потік може наближатися до мільйона осіб. Водночас ця оцінка не враховує транзитний рух через столицю.

Про це Олександр Ковтунов розповів в ефірі програми "Київський час".

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До мільйона людей щодня їздять між берегами Києва

Ведучий запитав посадовця, скільки людей щодня їздять між Дарницею та правим берегом столиці. У відповідь Ковтунов пояснив, що його оцінка ґрунтується, зокрема, на чисельності населення лівобережжя та особливостях цієї частини міста.

За словами голови Дарницької РДА, на лівому березі проживає близько півтора мільйона людей. Він зазначив, що ця частина столиці переважно складається зі спальних районів і мікрорайонів, а тому припустив, що щоденний потік між берегами може становити 500–700 тисяч осіб.

"Моя особиста думка, що це близько мільйона осіб. Мільйон людей майже. Моя особиста думка", — зазначив Олександр Ковтунов.

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Водночас посадовець уточнив, що оцінка може бути меншою, і пояснив, чому вважає потік людей значним:

"Ну дивіться, у нас на Лівому березі проживає близько полутора мільйона людей. Враховуючи те, що Лівий берег не промисловий, і в основному Лівий берег це все ж таки спальні райони, мікрорайони. Ну нехай буде не мільйон осіб, ну п'ятсот, шістсот, сімсот тисяч, мені здається, стовідсотково".

Окремо Ковтунов наголосив, що наведені цифри не враховують транзитного руху через Київ. За його словами, транспортний потік проходить в обох напрямках — із правого берега на лівий і навпаки.

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Новини.LIVE писали, що КМДА закликала медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не публікувати фото та відео пошкоджень Південного мосту в Києві. У міській владі пояснили, що такі матеріали можуть допомогти російським військовим оцінити наслідки атаки та отримати розвідувальну інформацію. Поширювати рекомендують лише зображення, оприлюднені офіційними установами, а раніше опубліковані матеріали з чутливими деталями пошкоджень просять видалити.