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Главная Киев Экс-судью Тандыра приговорили к 9 годам за смертельное ДТП в Киеве

Экс-судью Тандыра приговорили к 9 годам за смертельное ДТП в Киеве

Ua ru
29 октября 2026 12:59
Тандира приговорили к 9 годам тюрьмы за ДТП в Киеве Анастасія Жиденко/Новини.LIVE
Срочная новость

Бывшую судью Тандыра приговорили к 9 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом на блокпосту в Киеве

Об этом сообщает корреспондент «Новости.LIVE» Анастасия Жиденко из зала суда.

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Напомним, в мае 2023 года тогдашний председатель Макаровского районного суда Алексей Тандир насмерть сбил 22-летнего нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Согласно материалам дела, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, хотя впоследствии утверждал, что ехал на пассажирском сиденье.

В ходе рассмотрения дела суд уменьшил залог бывшему судье с почти 120 млн до 20 млн грн. Кроме того, ЕСПЧ признал нарушением его длительное пребывание в СИЗО без надлежащего рассмотрения альтернативных мер пресечения и присудил 2100 евро компенсации.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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