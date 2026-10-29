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Бывшую судью Тандыра приговорили к 9 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом на блокпосту в Киеве

Об этом сообщает корреспондент «Новости.LIVE» Анастасия Жиденко из зала суда.

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Напомним, в мае 2023 года тогдашний председатель Макаровского районного суда Алексей Тандир насмерть сбил 22-летнего нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Согласно материалам дела, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, хотя впоследствии утверждал, что ехал на пассажирском сиденье.

В ходе рассмотрения дела суд уменьшил залог бывшему судье с почти 120 млн до 20 млн грн. Кроме того, ЕСПЧ признал нарушением его длительное пребывание в СИЗО без надлежащего рассмотрения альтернативных мер пресечения и присудил 2100 евро компенсации.

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