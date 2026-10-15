Ігнатьєв оцінив наслідки ударів РФ по енергетиці Києва

Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

Київ не був належним чином готовий до зимового періоду, а російські удари по енергетичних об’єктах посилили ризики перебоїв із комунальними послугами. Наразі столиця стикається з проблемами стабільного електро- та водопостачання, а також має загрози для надійного теплопостачання.

Таку думку висловив енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Станіслав Ігнатьєв в ефірі програми "Київський час", передає Новини.LIVE.

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Ігнатьєв оцінив готовність Києва до зимового періоду

Експерт наголосив, що панікувати не варто, хоча ситуація залишається непростою. Ігнатьєв вважає, що російські удари можуть відвертати увагу від недоліків у підготовці міста до холодів. Він зазначив, що питання готовності Києва до зими раніше обговорювали на засіданнях РНБО та Кабінету Міністрів.

"Київ був не готовий принципово. Київ як не був готовий до цієї зими, так він і залишається неготовий до цієї зими", — заявив експерт.

Окремо Ігнатьєв прокоментував ситуацію з електропостачанням столиці. За його словами, російські війська вивели з ладу Трипільську ТЕС, яка, як він зазначив, забезпечувала близько 25% електропостачання Києва. Водночас експерт звернув увагу на попередні удари по ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

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За оцінкою Ігнатьєва, проблеми в роботі цих об’єктів можуть вплинути на значну частину міста. Він зазначив, що ТЕЦ-4 неодноразово оголошували зруйнованою та такою, що не підлягає відновленню, однак удари по ній продовжувалися.

Експерт також повідомив про ризики для 1100 житлових будинків, у яких мешкають близько 318 тисяч киян. За його словами, три теплоелектроцентралі охоплюють значну частину столиці, а загалом проблеми зі стабільним теплопостачанням можуть зачепити близько двох третин Києва.

"Разом з тим ми, як кияни, 5–9 років вже мешкаю в Києві, залишаємося заручником того, що у нас буде нестабільне теплопостачання, буде нестабільне електропостачання, буде нестабільне водопостачання", — наголосив Ігнатьєв.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що від початку 2026 року російські війська завдали майже 50 ударів ракетами та безпілотниками по енергетичній системі столиці. За його словами, через пошкодження інфраструктури виникають ризики для стабільного водопостачання, роботи електротранспорту та інших міських сервісів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 жовтня російські війська атакували всі три теплоелектроцентралі Києва, а також енергетичні об’єкти Харкова й області та критичну інфраструктуру Київщини. За даними поліції, у столиці внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 36 постраждали, зокрема 25 людей дістали поранення в багатоквартирному будинку в Деснянському районі.