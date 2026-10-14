Кличко заявив про майже 50 влучань по енергосистемі Києва у 2026 році

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: пресслужба КМДА

Російські війська від початку 2026 року завдали майже 50 ударів ракетами та безпілотниками по системі енергозабезпечення Києва. Через пошкодження інфраструктури виникають ризики для стабільної роботи водопостачання, електротранспорту та інших міських сервісів. Водночас пошкоджене обладнання відновлюють та готують енергетичні об’єкти до роботи в умовах обстрілів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Кличко назвав кількість влучань по енергосистемі Києва у 2026 році

За словами Кличка, у 2022 році по об’єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зафіксували 12 влучань ракет і безпілотників, у 2023 році — сім, а у 2024-му таких влучань не було. У 2025 році кількість уражень становила 19, а від початку 2026 року вже наблизилася до 50.

Мер наголосив, що регулярні російські атаки ускладнюють забезпечення життєдіяльності міста. За його словами, пошкодження енергетичної інфраструктури впливають не лише на постачання тепла й електроенергії, а й на роботу інших систем, від яких залежать кияни.

Водночас Кличко стверджує, що підготовка до опалювального сезону відбувалася на тлі російських обстрілів і дискусій навколо плану стійкості столиці.

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Як писали Новини.LIVE, народна депутатка Леся Забуранна заявила, що Київ не надав Тимчасовій слідчій комісії чітких даних про готовність до зими за напрямками електро-, тепло- та водопостачання. Водночас Державне агентство відновлення прозвітувало про виконання майже 80% запланованих робіт із підготовки столиці до холодів. Щоб з’ясувати реальний стан міської підготовки, ТСК направила офіційні запити й очікує на конкретні показники.

Мер Києва Віталій Кличко назвав безпідставними звинувачення в тому, що столиця може зірвати початок опалювального сезону. Він наголосив, що опалення в місті ще не почали подавати, тому говорити про зрив сезону передчасно. Також мер заявив, що продовжить виконувати свої зобов’язання перед громадою та робити все можливе для киян.