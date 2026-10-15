Игнатьев оценил последствия ударов РФ по энергетике Киева

Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевской области

Киев не был должным образом готов к зимнему периоду, а российские удары по энергетическим объектам усилили риски перебоев с коммунальными услугами. В настоящее время столица сталкивается с проблемами стабильного электро- и водоснабжения, а также испытывает угрозы для надежного теплоснабжения.

Такое мнение высказал энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев в эфире программы "Київський час", передает Новини.LIVE.

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Игнатьев оценил готовность Киева к зимнему периоду

Эксперт подчеркнул, что паниковать не стоит, хотя ситуация остается непростой. Игнатьев считает, что российские удары могут отвлекать внимание от недостатков в подготовке города к холодам. Он отметил, что вопрос готовности Киева к зиме ранее обсуждался на заседаниях СНБО и Кабинета министров.

"Киев был не готов в принципе. Киев, как не был готов к этой зиме, так и остается не готовым к этой зиме", — заявил эксперт.

Отдельно Игнатьев прокомментировал ситуацию с электроснабжением столицы. По его словам, российские войска вывели из строя Трипольскую ТЭС, которая, как он отметил, обеспечивала около 25% электроснабжения Киева. В то же время эксперт обратил внимание на предыдущие удары по ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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По оценке Игнатьева, проблемы в работе этих объектов могут затронуть значительную часть города. Он отметил, что ТЭЦ-4 неоднократно объявляли разрушенной и не подлежащей восстановлению, однако удары по ней продолжались.

Эксперт также сообщил о рисках для 1100 жилых домов, в которых проживают около 318 тысяч киевлян. По его словам, три теплоэлектроцентрали охватывают значительную часть столицы, а в целом проблемы со стабильным теплоснабжением могут затронуть около двух третей Киева.

"Вместе с тем мы, киевляне, проживающие в Киеве уже 5–9 лет, остаемся заложниками того, что у нас будет нестабильное теплоснабжение, нестабильное электроснабжение, нестабильное водоснабжение", — подчеркнул Игнатьев.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала 2026 года российские войска нанесли почти 50 ударов ракетами и беспилотниками по энергетической системе столицы. По его словам, из-за повреждений инфраструктуры возникают риски для стабильного водоснабжения, работы электротранспорта и других городских служб.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября российские войска атаковали все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты Харькова и области и критическую инфраструктуру Киевской области. По данным полиции, в столице в результате обстрелов погибли пять человек, ещё 36 пострадали, в том числе 25 человек получили ранения в многоквартирном доме в Деснянском районе.