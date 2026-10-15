Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Энергоэксперт: Киев был неготов к зиме до ударов РФ по ТЭЦ

Энергоэксперт: Киев был неготов к зиме до ударов РФ по ТЭЦ

Ua ru
15 октября 2026 07:59
Эксклюзив
Игнатьев оценил последствия ударов РФ по энергетике Киева
Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевской области

Киев не был должным образом готов к зимнему периоду, а российские удары по энергетическим объектам усилили риски перебоев с коммунальными услугами. В настоящее время столица сталкивается с проблемами стабильного электро- и водоснабжения, а также испытывает угрозы для надежного теплоснабжения.

Такое мнение высказал энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев в эфире программы "Київський час", передает Новини.LIVE.

Реклама

Игнатьев оценил готовность Киева к зимнему периоду

Эксперт подчеркнул, что паниковать не стоит, хотя ситуация остается непростой. Игнатьев считает, что российские удары могут отвлекать внимание от недостатков в подготовке города к холодам. Он отметил, что вопрос готовности Киева к зиме ранее обсуждался на заседаниях СНБО и Кабинета министров.

"Киев был не готов в принципе. Киев, как не был готов к этой зиме, так и остается не готовым к этой зиме", — заявил эксперт.

Отдельно Игнатьев прокомментировал ситуацию с электроснабжением столицы. По его словам, российские войска вывели из строя Трипольскую ТЭС, которая, как он отметил, обеспечивала около 25% электроснабжения Киева. В то же время эксперт обратил внимание на предыдущие удары по ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Читайте также:

По оценке Игнатьева, проблемы в работе этих объектов могут затронуть значительную часть города. Он отметил, что ТЭЦ-4 неоднократно объявляли разрушенной и не подлежащей восстановлению, однако удары по ней продолжались.

Эксперт также сообщил о рисках для 1100 жилых домов, в которых проживают около 318 тысяч киевлян. По его словам, три теплоэлектроцентрали охватывают значительную часть столицы, а в целом проблемы со стабильным теплоснабжением могут затронуть около двух третей Киева.

"Вместе с тем мы, киевляне, проживающие в Киеве уже 5–9 лет, остаемся заложниками того, что у нас будет нестабильное теплоснабжение, нестабильное электроснабжение, нестабильное водоснабжение", — подчеркнул Игнатьев.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала 2026 года российские войска нанесли почти 50 ударов ракетами и беспилотниками по энергетической системе столицы. По его словам, из-за повреждений инфраструктуры возникают риски для стабильного водоснабжения, работы электротранспорта и других городских служб.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября российские войска атаковали все три теплоэлектроцентрали Киева, а также энергетические объекты Харькова и области и критическую инфраструктуру Киевской области. По данным полиции, в столице в результате обстрелов погибли пять человек, ещё 36 пострадали, в том числе 25 человек получили ранения в многоквартирном доме в Деснянском районе.

Киев отопительный сезон зима война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации