Росія атакувала три ТЕЦ Києва 14 жовтня 2026 року

Рятувальники евакуюють постраждалого внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

У ніч на 14 жовтня російські війська атакували всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Під ударом також опинилися енергетичні об’єкти Харкова та області й критична інфраструктура Київщини. У столиці внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще 26 постраждали.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на енергетичну інфраструктуру

За словами Корецького, цілями російської балістики стали об’єкти енергосистеми в Києві та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також російські війська били по критично важливих об’єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів.

Руйнування у Києві внаслідок атаки Росії. Фото: ДСНС

За словами премʼєра, енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях ударів. Триває гасіння пожеж і розбір завалів, фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи на атакованих об’єктах.

Медики допомгаюать пораненому. Фото: ДСНС

За інформацією Київської міської прокуратури, у Києві внаслідок вечірнього удару по багатоповерхівці загинули четверо людей, ще 25 дістали поранення. Серед постраждалих - 7-річна дівчинка.

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Під час ранкової атаки на столицю загинула ще одна людина, одна людина постраждала.

Які наслідки атак на Київщині

Також, за словами голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками, а вночі застосовували балістичне озброєння. Під ударом опинилися цивільні об’єкти, енергетична інфраструктура, складські та виробничі приміщення й заклади торгівлі. Загалом пошкоджено 22 об’єкти.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

У Бучанському районі зафіксували пошкодження 19 об’єктів, зокрема складських, нежитлових і виробничих приміщень, трьох автомобілів, інфраструктурних об’єктів, приватного домоволодіння та закладів торгівлі.

В Обухівському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури, а в Бориспільському — заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.

Оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за інфрмацією ДСНС, внаслідок ранкової ракетної атаки Росії на Київ понад 30 людей дістали поранення. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі, до ліквідації наслідків обстрілу залучили рятувальників.

Також через російську атаку на енергетичну інфраструктуру в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії. Вони охопили Дарницький, Дніпровський, Печерський і Солом’янський райони, а також частину Голосіївського району. У цих районах графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.