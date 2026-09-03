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Головна Київ Фейкова інвалідність за 20 тисяч доларів: у Києві викрили схему

Фейкова інвалідність за 20 тисяч доларів: у Києві викрили схему

Ua ru
3 вересня 2026 15:03
У столиці викрили схему: фейкова інвалідність за 20 тисяч доларів
Затримання мешканця столиці правоохоронними органами. Фото: Нацполіція

Правоохоронці продовжують викривати схеми ухилення від мобілізації. У Києві поліція затримала чоловіка, який за 20 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаним допомогти уникнути служби. Він пропонував оформити фіктивну інвалідність через нібито знайомства у медичних установах, його затримали під час отримання коштів.

Про це повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

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У Києві викрили схему ухилення від мобілізації

Слідчі Голосіївського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили мешканця столиці, який пропонував військовозобов’язаним незаконний спосіб уникнути мобілізації.

Слідство повідомляє, що зловмисник запевняв потенційних "клієнтів", що може організувати оформлення інвалідності без реальних медичних підстав. Надалі це мало стати підставою для виключення людини з військового обліку.

Для реалізації схеми фігурант нібито планував використати зв’язки серед медичних працівників. Він обіцяв організувати підготовку необхідних документів та домовитися з членами експертної комісії про позитивне рішення. При цьому військовозобов’язаним начебто не потрібно було особисто відвідувати відповідні установи. За свої послуги чоловік вимагав 20 тисяч доларів.

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Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція України

Чоловіка затримали під час отримання грошей

В Національній поліції повідомили, що фігурант справи планував виконати обіцяну послугу лише після отримання всієї суми. Саме під час реалізації задуму його затримали співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Голосіївська окружна прокуратура Києва.

Фейкова інвалідність за 20 тисяч доларів: у Києві викрили схему - фото 2
Кошти отримані злочинним шляхом. Фото: Нацполіція України

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що 3 вересня, в Святошинському столиці України, невідомий здійснив понад 20 пострілів у директора столичної клініки репродуктології. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Новини.LIVE інформували, що Національна поліція України повідомляла про резонансний інцидент: на Голосіївському проспекті Києва військовослужбовець із трофейним автоматом напав на перехожого через іноземну музику, яку той слухав. Поліцейські затримали чоловіка, після чого матеріали справи передали слідчим Державного бюро розслідувань.

Київ Кримінал мобілізація ухилянти Нацполіція
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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