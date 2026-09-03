В столице раскрыли схему: поддельная инвалидность за 20 тысяч долларов

Задержание жителя столицы правоохранительными органами. Фото: Нацполиция

Правоохранители продолжают раскрывать схемы уклонения от мобилизации. В Киеве полиция задержала мужчину, который за 20 тысяч долларов обещал военнообязанным помочь избежать службы. Он предлагал оформить фиктивную инвалидность благодаря якобы знакомствам в медицинских учреждениях; его задержали во время получения денег.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

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В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации

Следователи Голосеевского управления полиции совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили жителя столицы, который предлагал военнообязанным незаконный способ избежать мобилизации.

Следствие сообщает, что злоумышленник уверял потенциальных "клиентов", что может организовать оформление инвалидности без реальных медицинских оснований. В дальнейшем это должно было стать основанием для исключения человека из воинского учета.

Для реализации схемы фигурант якобы планировал использовать связи среди медицинских работников. Он обещал организовать подготовку необходимых документов и договориться с членами экспертной комиссии о положительном решении. При этом военнообязанным якобы не нужно было лично посещать соответствующие учреждения. За свои услуги мужчина требовал 20 тысяч долларов.

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Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция Украины

Мужчину задержали во время получения денег

В Национальной полиции сообщили, что фигурант дела планировал выполнить обещанную услугу только после получения всей суммы. Именно во время реализации замысла его задержали сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции. Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществляет Голосеевская окружная прокуратура Киева.

Средства получены преступным путем. Фото: Нацполиция Украины

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 3 сентября в Святошинском районе столицы Украины неизвестный произвел более 20 выстрелов в директора столичной клиники репродуктологии. По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.

Новини.LIVE писали, что Национальная полиция Украины сообщила о резонансном инциденте: на Голосеевском проспекте Киева военнослужащий с трофейным автоматом напал на прохожего из-за иностранной музыки, которую тот слушал. Полицейские задержали мужчину, после чего материалы дела передали следователям Государственного бюро расследований.