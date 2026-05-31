Фесик: 20% киян після обстрілів можуть залишитися без компенсацій за житло

Зруйнований будинок у Києві.

Близько 20% мешканців Києва, які втратили житло через російські обстріли, ризикують не отримати державну компенсацію. Причиною є чинні правила, які не враховують низку життєвих ситуацій постраждалих.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

Частина киян можуть не отримати компенсації за зруйноване житло

За його словами, проблеми виникають у людей, які формально мають іншу нерухомість, однак вона непридатна для проживання. Також складнощі з отриманням допомоги можуть мати співвласники житла, орендарі та внутрішньо переміщені особи, які втратили майно внаслідок російських атак.

"Потрібно змінити принцип компенсації, коли грошу йдуть за людиною, а не за майно. Близько 20% постраждалих можуть залишатися поза механізмом компенсацій через чинні обмеження", — зазначив Фесик.

Він підкреслив, що система компенсацій загалом працює та дозволяє багатьом людям отримати допомогу після руйнування житла. Водночас окремі категорії громадян досі залишаються без належного захисту через недосконалість нормативної бази.

"Чинний механізм компенсацій загалом працює, однак потребує змін, аби допомогу отримали всі постраждалі", — наголосив голова Оболонської РДА.

Фесик закликав удосконалити правила нарахування компенсацій, щоб підтримку могли отримати всі громадяни, які втратили житло через російську агресію, незалежно від особливостей їхнього майнового статусу.

Як повідомляли у своєму матеріалі Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва гуртожиток, який був фактично наскрізь зруйнований російською ракетою під час масованої атаки 24 травня, досі не пройшов офіційного експертного обстеження. Попри отримання перших компенсацій, мешканці 74 знищених квартир змушені самотужки вирішувати питання з новим житлом.

Також раніше Кирило Фесик наголосив, що під час загрози масованих атак киян повинні допускати до укриттів ще до оголошення повітряної тривоги. За його словами, у разі відмови громадяни можуть звертатися до поліції або районної адміністрації для оперативного реагування.