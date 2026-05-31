Фесик: 20% киевлян после обстрелов могут остаться без компенсаций за жилье

Разрушенный дом в Киеве.

Около 20% жителей Киева, которые потеряли жилье из-за российских обстрелов, рискуют не получить государственную компенсацию. Причиной являются действующие правила, которые не учитывают ряд жизненных ситуаций пострадавших.

Об этом в эфире "Київського часу" сообщил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

Часть киевлян могут не получить компенсации за разрушенное жилье

По его словам, проблемы возникают у людей, которые формально имеют другую недвижимость, однако она непригодна для проживания. Также сложности с получением помощи могут иметь совладельцы жилья, арендаторы и внутренне перемещенные лица, которые потеряли имущество в результате российских атак.

"Нужно изменить принцип компенсации, когда деньги идут за человеком, а не за имуществом. Около 20% пострадавших могут оставаться вне механизма компенсаций из-за действующих ограничений", — отметил Фесик.

Он подчеркнул, что система компенсаций в целом работает и позволяет многим людям получить помощь после разрушения жилья. В то же время отдельные категории граждан до сих пор остаются без надлежащей защиты из-за несовершенства нормативной базы.

"Действующий механизм компенсаций в целом работает, однако требует изменений, чтобы помощь получили все пострадавшие", — отметил председатель Оболонской РГА.

Фесик призвал усовершенствовать правила начисления компенсаций, чтобы поддержку могли получить все граждане, которые потеряли жилье из-за российской агрессии, независимо от особенностей их имущественного статуса.

Как сообщали в своем материале Новини.LIVE, в Дарницком районе Киева общежитие, которое было фактически насквозь разрушено российской ракетой во время массированной атаки 24 мая, до сих пор не прошло официального экспертного обследования. Несмотря на получение первых компенсаций, жители 74 уничтоженных квартир вынуждены самостоятельно решать вопрос с новым жильем.

Также ранее Кирилл Фесик отметил, что во время угрозы массированных атак киевлян должны допускать в укрытия еще до объявления воздушной тревоги. По его словам, в случае отказа граждане могут обращаться в полицию или районную администрацию для оперативного реагирования.