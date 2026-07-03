На Оболони построили новые укрытия — подробности

Кирилл Фесик. Фото: Кирилл Фесик/Facebook

В Оболонском районе Киева оборудовано около 450 убежищ и укрытий, большинство из которых находятся в зоне ответственности районной государственной администрации. Кроме того, в районе уже работают противорадиационные укрытия нового поколения с современными системами вентиляции и инклюзивными решениями.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик.

На Оболони появились укрытия нового поколения

По словам Кирилла Фесика, сегодня в Оболонском районе насчитывается около 450 убежищ и укрытий. Из них примерно 400 находятся в зоне ответственности районной администрации.

Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения значительная часть районного бюджета была направлена именно на развитие инфраструктуры безопасности.

"С 2022 года примерно треть бюджета района направлялась на расширение пространства безопасности", — сообщил глава РГА.

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Фесик рассказал, что на Оболони уже построили противорадиационные укрытия нового поколения. Они оборудованы современными системами вентиляции и учитывают потребности людей с ограниченной подвижностью.

В то же время он призвал жителей района не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

"Призываю всех пользоваться укрытиями. В пределах пешей доступности почти везде в Оболонском районе можно найти безопасное место", — подчеркнул Кирилл Фесик.

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