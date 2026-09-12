Кличко розповів, як Київ готується до можливих надзвичайних ситуацій

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

У Києві наразі є понад чотири тисячі укриттів різних типів, частину з них ремонтують, а також облаштовують нові сховища. Цього року районним адміністраціям столиці виділили близько пів мільярда гривень на роботи, оскільки саме вони відповідають за утримання та використання цих коштів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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У Києві збільшують кількість укриттів

За словами Кличка, місто продовжує працювати над збільшенням кількості доступних укриттів. Він зазначив, що наразі у Києві функціонує понад 4 тисячі укриттів різних типів. Водночас міська влада проводить ремонти наявних об'єктів та створює нові сховища там, де їх бракує.

Кличко також повідомив, що у поточному році районним адміністраціям столиці спрямували близько 500 млн грн. За його словами, саме районні адміністрації є розпорядниками коштів і відповідають за виконання відповідних робіт.

Мер додав, що місто також закуповує обладнання для укриттів. Зокрема, йдеться про засоби, які мають забезпечувати їхню роботу та доступність для людей під час повітряних тривог.

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Окремо Кличко розповів про підготовку Києва до можливих надзвичайних ситуацій. За його словами, комунальні підприємства створюють необхідні запаси, зокрема пального, щоб місто могло продовжувати працювати навіть у разі реалізації несприятливого сценарію.

"Ми працюємо за різними планами, у тому числі за планом поганого сценарію", — зазначив Кличко.

Він наголосив, що підготовка передбачає не лише облаштування укриттів, а й забезпечення міської інфраструктури необхідними ресурсами на випадок тривалих перебоїв чи надзвичайних ситуацій.

Як писали Новини.LIVE, у Києві рівень готовності систем теплопостачання до опалювального сезону перевищив 80%. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, підготовчі роботи вже на фінальній стадії, однак їх продовжують з урахуванням безпекової ситуації. Посадовець також зазначив, що місто виконує заходи плану стійкості та має завершити підготовку до початку опалювального сезону.

Також у Києві сформували добровольчі дружини цивільного захисту, до яких уже долучилися понад тисяча мешканців столиці. Добровольці допомагатимуть у кризових ситуаціях, зокрема обслуговуватимуть генератори та чергуватимуть у пунктах незламності. У КМДА зазначили, що учасники проходять підготовку, а взимку їх можуть залучати для роботи під час можливих блекаутів.